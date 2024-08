Megnyíltak a Biodóm szabadtéri kifutói - galéria

Péntektől egy új bemutatózónával bővült a Fővárosi Állat- és Növénykert közönség által is látogatható területe, és ezzel a bemutatott állatok köre is gyarapodott. Megnyitották ugyanis a látogatók előtt a Biodóm szabadtéri kifutóinak egy részét. Az újonnan megnyílt zóna

nagyjából egy hektár kiterjedésű, amelynek felét az állatkifutók területe teszi ki, a másik felét pedig a látogatói sétányok, illetve az újonnan létrejött, részben már be is ültetett zöldfelületek foglalják el.

Mint a Fővárosi Állat- és Növénykert közölte, a Biodóm egészéhez hasonlóan ezek a kifutók sincsenek még teljesen készen, noha jelenleg is igen előrehaladott műszaki készültségben állnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az eredetileg ide szánt állatokat – elefántokat, orrszarvúakat, törpecsimpánzokat és társaikat – most még nem lehetne bennük elhelyezni. Azonban saját erőből így is megoldható volt, hogy a kifutókat alkalmassá tegyék néhány más, szintén érdekes állat számára. Mindez összhangban van az intézmény azon stratégiai elképzelésével, hogy a területet a befejezésig is értelmes, az állatkert küldetésével összeegyeztethető célokra lehessen használni.

Az újonnan megnyílt bemutatózóna

legnagyobb újdonságai a magyar szürkemarhák és a bivalyok.

Az állatkert története során ugyan nem először mutatnak be ilyen állatokat, de az elmúlt években nélkülözni kellett őket a városligeti intézmény közönségének. Szürkemarhák például utoljára 26 éve voltak a Budapesti Állatkertben, karámjuk akkor a mai játszótér helyén volt.

A bivalyok és a szürkemarhák mellett a Biodóm kifutóiban sörényes juhok, illetve kétpúpú tevék is helyet kaptak. Ezeket az állatokat ugyan eddig is láthatta a közönség, de most nagyobb, tágasabb férőhelyre költöztek.

Az újonnan megnyílt részen bizonyos tereprendezési, kertészeti munkálatok még folyamatban vannak, de mivel az állatok már birtokba vették a kifutókat, az állatkert úgy döntött, hogy még a nyár vége előtt megnyitja a területet a látogatók előtt. Dr. Sós Endre, az intézmény vezetője a megnyitón úgy fogalmazott, hogy a terület megnyitása „kis lépés a Biodómnak, de nagy lépés az állatkertnek”.

A kifutók ideiglenes benépesítése nem az első olyan lépés, amellyel az állatkert a beruházás szüneteltetése idején is igyekszik hasznosítani a Biodóm már elkészült létesítményeit. A múlt év végén rendezték meg a területen a Sárkány Éve Lampion Fesztivált, majd idén márciusban a Fénydóm fényművészeti tárlat helyszíne is a Biodóm volt. Mindezek mellett tartottak már a létesítményben családi musical előadást, a Fővárosi Önkormányzat által szervezett állásbörzét és több más programot is. Ezeken az eseményeken hatvanezernél is több látogató vett részt összesen.