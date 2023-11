Bizonyítékot mutogat a budapesti főtájépítész arról, hogy zöldebb lett-e a Városliget

A felméréseket ötévente készítik, és az egész várost vizsgálja.

"Kifejezetten a Városligetre nézve az látszik, hogy azokon a területeken, ahol megindultak a nagy építkezések, illetve a közparki területeken, ahol valamilyen munkát végeztek, a két időpont között a zöldfelületi intenzitás jelentős mértékben csökkent; a kommunikációnak az volt a nagyon erős vonala, hogy a Városligetben nőni fog a zöldterület. Ez a műholdas elemzések alapján nem igazolható" - mondta az InfoRádiónak Bardóczi Sándor, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának tájépítészeti osztályvezetője.

Ezek a térképes elemzések - mint folytatta - úgy készülnek, hogy egymásra vetítenek két felvételt, ami az év azonos időszakában készült, és a különbségeket vizsgálják; a térkép akkor színeződik vörösre, ha valamilyen csökkenés érzékelhető, sárgára, ha nincsen változás, és lesz zöld, ha növekszik a zöldterületi intenzitás.

"Ahol nőtt, az a Fővárosi Állat- és Növénykert területe, nőttek a fák, illetve a Petőfi Csarnok most is kordonokkal körülvett területén is, ahol nem történik semmiféle kertészeti munka, hanem építési terület."

Bardóczi Sándor szerint a következő, 2020 és 2025 közötti felmérés még rosszabb képet fog mutatni, amennyiben a még hiányzó három épület, mint például az Új Nemzeti Galéria megépül.

"Ha ezek nem épülnek meg, akkor valószínűleg nem változik olyan nagyon" - tette hozzá.

A tájépítészeti osztályvezető szerint lehetne növelni a zöldterületeket, ha nem lennének ezek az építési helyek.

"Ha ezeken az építési helyeken, amelyeket a Fővárosi Önkormányzat már 2020-ban a saját szabályozási tervében kivett a beépíthető területek közül, egyszerűen lebontanák a paravánokat, gyepesítenének, akkor ott van a helye a zöldfelület-növelésnek.

Nem kellene tovább építkezni a Városligetben, az már így is túlterhelt, a funkciókat elvinni kellene, nem idehozni."

Ugyanakkor a sportfunkciók miatt mintha még inkább élne a Városliget, mint valaha. Erre reagálva azt mondta, azt is figyelembe kell venni, hogy ezek is burkolatok, nem zöldfelületek, a Városliget "köszöni szépen, enélkül is jól van", ráadásul sok pénzen próbálják szinten tartani a területeket, ami például a kutyafuttató esetében nem sikerül, ezért ott is leburkolták a helyet.

"A Városligetet plusz attrakciók nélkül is sokan látogatják" - tette hozzá Bardóczi Sándor.