Megvan a megállapodás Brüsszel és Budapest között

A soros EU-elnök cseh kormány éjszaka bejelentette, hogy megoldás született "a Magyarország által blokkolt kérdésekre", így jóváhagyták a magyar uniós pénzekre vonatkozó megállapodásokat.

Mint a HVG.hu és a Portfolio összefoglalójában is szerepel, hazánk jóváhagyta a 18 milliárd eurós, hitelből nyújtott ukrajnai támogatást és a 15 százalékos globális minimumadót is, emellett Brüsszel bólintása megvan az 5,8 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásért elkészített helyreállítási terv mellett és a jogállamisági eljárás lezárásához vezető javaslat mellett is.

A döntések szövegezése folyamatban van.

#COREPERII | ⚡⚡⚡Megadeal! EU ambassadors approved in principle a package of €18 billion in support for #Ukraine, 15% minimum #tax for big corporations, approval of #Hungary's #RRP and an agreement on #conditionality. The package will be confirmed by written procedure. pic.twitter.com/L5bcCGETMU — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 12, 2022