Dunaújváros polgármestere szerint több módon meg lehetne menteni a Dunaferrt

"A Dunaferrben a munkavállalók száma nagyjából 4500-ra becsülhető, viszont a ráépülő cégek és az azokban dolgozó emberek létszáma is ennyi. Nem túlzás kijelenteni, hogy nagyjából tízezer embert veszélyeztet a vasmű bezárása" – mondta az InfoRádiónak Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere.

A folyamat már régebben elkezdődött, hiszen az acél világpiaci ára folyamatosan változott, és a vasműt eddig is terhelő költségek növekedése rendkívül megnehezítette a cég helyzetét. Bizonytalanná váltak az elmúlt években azok a kifizetések, amelyeket a beszállítók, illetve a vasműben dolgozók felé is kellett volna teljesíteni.

"Ha nem lesz azonnali kormányzati intézkedés, akkor tényleg a végnapjait élheti meg a hazai acélgyártás"

– jelentette ki.

Már az elmúlt években is volt arra példa, hogy a kisebbségi tulajdonosok – akik 0,4 tized százalékot birtokolnak a Dunaferr részvényei közül – megpróbáltak bejutni a vasmű területére, és olyan taggyűléseket hívtak össze, amivel mutatni próbálták, hogy ők vezethetik a gyárat. Eddig ezek a próbálkozások mind kudarcba fulladtak. Az elmúlt pár hétben még egy próbát tettek: egy olyan meghatalmazással próbáltak bejutni a gyár területére, aminek a valódiságát cáfolta a vasmű menedzsmentje.

A gyár (teljes nevén az ISD Dunaferr Zrt.) többségi tulajdonosa a Cipruson bejegyzett Steelhold Limited, ami 100 százalékban az Industrial Union of Donbass társaságé, emögött pedig olyan cégek állnak, mint például az orosz állami Vnyesekonombank. Az információik szerint utóbbi befektetők részéről bocsátották ki ezeket a meghatalmazásokat, de a kibocsátó emberek a Steelhold számára ismeretlenek, és nem is volt jogosultságuk ilyen dokumentumok kiállítására.

Pintér Tamás válságtanácskozást tartott a környékbeli településvezetőkkel és a cég egyik főnökével. Jevgenyij Tanhiljevics tulajdonos arról tájékoztatta a polgármestereket, hogy mire készüljenek, ha legrosszabb esetben a kormány tényleg magára hagyja a vállalatot.

Dunaújváros polgármestere szerint az anyagi támogatás mellett van legalább két "nulla forintos" program, melyet ha végrehajtana a kormány, akkor máris javulna a Dunaferr helyzete.

Egyrészt el kellene mennie egy kormányzati szereplőnek a Steelhold Limitedhez, hogy tisztázza a tulajdonosi hátteret.

Másrészt a kormánynak ki kellene jelölnie azt a menedzsmentet, akivel tárgyalnak. Nyilvános kommunikáció során befektetői bizalmat kapnának azok a menedzserek, akik az elmúlt időszakban zűrzavaros helyzetben voltak.

Utóbbival kapcsolatban Pintér Tamás elmondta: "A befektetők számára ez bizonyosság lenne, hogy ők azok, akik aláírhatnak és kifizethetik a beszállított árujukat, mert az elmúlt időszakban volt olyan álhírterjesztés is, hogy szankció alatt van a vasmű, és ezért nem segítheti meg a kormány. Mindez rendkívül nehéz helyzetbe sodorta a gyár menedzsmentjét, mert a beszállítói bizalmat megingatta ez a híresztelés. Ám ha tisztázódna, hogy az a menedzsment az eljáró menedzsment, amelynek tagjai most is ott vannak, akkor érkezhetne anyag a gyárba és elindulhatna a termelés."

A polgármester szerint a felsoroltak mellett azonnali megoldáshoz vezetne, ha a kormány legalább két hónapra anyagi támogatással is segítené a Dunaferrt, amiből ki tudnák fizetni az energiaköltségeket, a dolgozók munkabérét, és lehetne alapanyagokat is beszállítani. Ezzel pályára tudnák állítani az acélgyártást, és folytatni lehetne a termelést.

KAPCSOLÓDÓ Végveszélyben a Dunaferr: hétfőn végleg leállhat a gyár A dunaújvárosi vasmű működéséhez 12 milliárd forint támogatásra lenne szükség, a Dunaferr kormányzati segítségre vár.

A cég eladása most nem opció, a legelső lépés a tulajdonosi háttér tisztázása lenne. A Steelhold Limited a vasműnek 99,6 százalékban a tulajdonosa, viszont az Industrial Union of Donbas Ukrajnában jelenleg csődeljárás alatt áll. Ilyen helyzetben egy eladásról nem időszerű tárgyalni.

A probléma akkor is megoldódhatna, ha visszajuttatná a kormány a vasmű által befizetett adók egy részét. További javaslat, hogy meg lehetne venni a cégtől olyan területeket, amelyek régóta kihasználatlanul állnak.

"Ha nem érkezik kormányzati támogatás a következő napokban, akkor megállhat a meleg fázis a gyárban, ami magával rántja az egész vasműt" – hangsúlyozta Pintér Tamás.

Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán