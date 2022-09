Karácsony Gergely: nem tudom, hogy csináljuk végig 2023-at, de ez nem csak Budapest problémája

Tudtunk róla, voltak is beszélgetések, de formális megkeresés nem volt. Ez a DK döntése volt, nem tartom feladatomnak kommentálni egyes pártok lépéseit – mondta Karácsony Gergely Dobrev Klára árnyékkormányáról. A főpolgármester szerint a következő parlamenti választás még soká lesz, most a 2024-es önkormányzati választásra akar készülni, hogy megtartsa az ellenzék pozícióit, és az a reménye, hogy ugyanazt az eredményt elérik, mint 2019-ben.

Karácsony Gergely büszke arra, hogy a fővárosban nincsenek a nyilvánosságot borzoló viták, és szerinte kiváló teljesítényt nyújt a koalíció. Ugyanakkor az összefogásra, amelyet szerinte a DK árnyékkormánya nem befolyásol, nagy szükség lesz a közeljövőben, mert úgy véli, 2023 Európa, benne Magyarország és Budapest legnehezebb éve lehet.

„Nem tudom, hogy csináljuk végig 2023-at, de ez nem csak Budapest problémája”

– mondta a főpolgármester, aki szerint lehet, hogy az év végén a költségvetés megint kijön nullára, de valójában egyre nagyobb adósságot görgetnek maguk előtt.

„2023-ban olyan energiaárakkal kell kalkulálni, ami a sokszorosa az eddiginek. A közvilágításért 13-szor többet kellene fizetni, de nincs ennyi pénzünk, és nem is akarunk erről megegyezni. Most vagy nincs ajánlat, vagy brutális áron” – jelentette ki, és hozzátette, a kiszámíthatatlan energiapiacon azt keresik, hogyan lehet rugalmasabb beszerzést lehetővé tenni. „Nem ülünk tétlenül, keressük a megoldásokat, de most senki sem tudja megmondani, hogy milyen energiaszámlánk lesz jövőre” – tette hozzá.

„Ha pénzügyi problémáink lesznek, nem fogjuk a lakosokra terhelni. Ha a kritikus infrastruktúrák esetén azt kell mérlegelni, hogy a költségek miatt leálljon-e a szolgáltatás, legyen-e víz, közvilágítás, járjon-e a metró, akkor én ezeket nem leszek hajlandó lekapcsolni” – közölte a városvezető.

Azt panaszolta, hogy miközben az önkormányzatok energiaválságban vannak, az a kérdés, hogy lesz-e víz, közvilágítás, akkor a magyar kormány egy szót sem szól az önkormányzati szektorhoz.

„Nem szeretnék elmélyülni a negatív forgatókönyvekben, de felkészülünk mindenre”

– mondta Karácsony Gergely, és kiemelte, józanságra kell törekedniük, tudják azt, hogy melyik közszolgáltatás nélkülözhető. A költségek nagy része azonban állandó, a metró mindig ugyanannyi áramot használ, és nem akarják a válságot olyan lépésekkel mélyíteni, mint például a járatok ritkítása,

A színházak bezárást nem tervezi a főpolgármester, mert szerinte ezzel nagyon keveset lehet megtakarítani, míg a fürdők esetében üzleti döntést kell majd hozni. Valószínűleg lesz karácsonyi díszkivilágítás is, de csak szimbolikus.

A Lánchíd felújításáról azt mondta, határidőre kész lesz, az idén már korlátozottan megnyílhat a forgalom előtt, 2023 őszén át fogják adni a dunai átkelőt.

A pesti alsó rakpart felújítását a főpolgármester szerint a kormány több fórumon megígérte, de kormánydöntést nem született róla, és még le kell folytatni a Duna-part hasznosításáról elkezdett vitát is. A beruházásra uniós forrásokat is fel lehetne használni, így Budapest is érdekelt abban, hogy az EU kifizesse a Magyarországnak járó pénzeket.

A BKV-sofőrök túlórájáról azt mondta a főpolgármester, hogy csak a nyári szabadságolások idején volt probléma, és a munkaerőhiány megszűnik, ha májustól nem lesz szükség a buszos pótlásra a 3-as metró vonalán.

A felújítás alatt álló vonalon az orosz metrókocsik üzemeltetését nem gátolja a háborús helyzet, de nehézséget okoz az orosz partnerrel való együttműködés, ráadásul a 10 milliárd forintot meghaladó kötbérigény sorsát sem lehet tudni.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán