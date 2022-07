Visszapattant a forint – a nap hírei

A kormányfő szerint minden készen áll arra, hogy megszülessen a megállapodás az uniós pénzekről. Orbán Viktor az agrárkamara rendezvényén úgy fogalmazott, hogy az Európai Unióval való megállapodás elől minden szakmai akadály elhárult. A magyar gazdaságnak van esélye rá, hogy a bonyolult környezetben is kimaradjon a gazdasági válságból – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy vélte: van esély arra, hogy ebben az évben a magyar gazdaság ne csökkenjen, sőt, 4-6 százalék közötti mértékben növekedjen.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta: 4 kérdésben elfogadták Brüsszel álláspontját. 15 százalék alá mérséklik az egyszereplős közbeszerzések arányát, korrupciós büntetőügyekben pedig az ügyészséggel szemben lesz helye bírósági jogorvoslatnak. A kormány által kezdeményezett jogalkotást megelőzően a társadalmi egyeztetésre is lesz idő, a speciális gyors jogalkotás arányát pedig csökkenti a kabinet. Elfogadta a kormány a Bizottság javaslatát arról is, hogy Magyarországnak a források egy jelentős részét energiafüggősége csökkentésére kell fordítania.

Szeptemberre a rendőrségen belül jönnek létre a határvadász egységek – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta: először 2200 embert vesznek fel, a teljes létszám 4 ezer fő lesz. Elmondta, hogy a határvadász tisztek a készenléti rendőrség tisztjei közül kerülnek majd ki. A költségvetési forrásokat a honvédelmi alapból biztosítják majd. Hozzátette: a szervezet felállításáról törvényt kell alkotni.

Válságok között a cél továbbra is az országépítő munka folytatása, a családok, a munkahelyek védelme, a települések támogatása és a gazdaság növekedési pályán való tartása - jelentette ki a pénzügyminiszter Tiszafüreden. Varga Mihály hangsúlyozta: a kormány a jelenlegi nehéz helyzetben azért dolgozik, hogy kivédje a háború hatásait, megóvja az emberek biztonságát és az elért eredményeket. A miniszter azt is elmondta, hogy jövőre is fennmaradnak a családokat érintő adó- és járulékkedvezmények.

Soron kívül alapkamatot emel a jövő héten az Nemzeti Bank. A jegybank közleménye szerint összezárják az egyhetes betéti kamat és az alapkamatot, vagyis várhatóan az utóbbit is 200 bázisponttal, 9,75 százalékra emeli. A Porfólió azt írja, hogy jegybank nem szokott közleményt kiadni az egyhetes betéti kamat emelése után, így a mai közlésnek fontos üzenete van. A bejelentés, illetve az uniós tárgyalásokon elért előrelépésről szóló kormányzati nyilatkozatok hatására erősödött a forint.

Rekordalacsony a Tisza vízállása Szolnoknál. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közleménye szerint mínusz 280 centiméteres vízállást mértek a Tisza vízgyűjtőjén hónapok óta tapasztalt csapadékhiány nyomán. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Kiskörei Vízlépcső alatt mínusz 320 centiméteren tartja a vízszintet annak érdekében, hogy biztosítani tudja a minimális vízszintet a Szolnokon és a környező településeken élő, mintegy 100 ezer ember ivóvízellátásáról gondoskodó Szolnoki Felszíni Vízmű zavartalan működéséhez.

Vizsgálatot indított a vizes sportágak nemzetközi szövetsége, mert Mary-Sophie Harvey kanadai úszó azt állítja, a budapesti világbajnokság alatt egy éjszaka bedrogozták, másnap pedig agyrázkódással és zúzódásokkal ébredt. A FINA illetékesei közölték, hogy kapcsolatban állnak a kanadai szövetséggel, illetve a magyar szervezőbizottsággal is az ügy tisztázása érdekében. A 22 éves Harvey a közösségi oldalán azt írta: négy-hat órán át lehetett öntudatlan állapotban, mert ennyire nem emlékszik.

Meghosszabbítja jövő év március végéig a mobiltelefon készülékcsere-programját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Egyben duplájára növeli a támogatások összegét, hogy az érintetteket ne érje hátrány a 3G-technológia kivezetése miatt. Július 18-ától az igénybe vehető támogatás az eddigi duplájára, 40 ezer forintra nő, miközben a választható telefonokra vonatkozó 120 ezer forintos felső értékhatár is megszűnik.

Megkezdődött a bükki erdőtűz okozta károk felszámolása - közölte az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. A fenyőerdő múlt pénteken gyulladt ki Miskolc külterületén. A mintegy száz hektárra kiterjedő tüzet másnap hajnalra sikerült eloltani a tűzoltóknak. Az erdőgazdaság azt írta: most a cél az élőhelyek helyreállítása, elegyes - azaz több, őshonos fafajból álló -, változatos erdők újbóli kialakítása nemcsak a leégett bükkösök, hanem a károsodott elegyetlen fenyvesek helyén is.

Távozik a brit miniszterelnök. Boris Johnson lemondott a brit Konzervatív Párt vezetői posztjáról, és ezzel megszűnik miniszterelnöki tisztsége is. Ugyanakkor a kormányfő bejelentette, hogy utódja megválasztásáig ellátja hivatali feladatait. Boris Johnson 2019 óta állt a kormányzó Konzervatív Párt és a brit kormány élén.

Megtartotta első ülését az augusztus 20-ai programsorozat biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs. Kovács Zoltán államtitkár, a testület vezetője az ülés után azt mondta: az előkészületek rendben zajlanak. Az államalapítás ünnepéhez idén is négynapos programsorozat kapcsolódik, a látogatókat augusztus 18-21. között mintegy 20 programhelyszínen több száz programelemmel várják. Európa legnagyobb tűzijátékát 4,3 kilométer hosszan lövik majd fel a Margit híd és a Petőfi híd között. A tűzijáték költségeit később hozzák nyilvánosságra.