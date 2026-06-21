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A német Deniz Undav, miután berúgta csapata második, gyõztes gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja második fordulójának Németország-Elefántcsontpart mérkõzésén a torontói BMO Field Stadionban 2026. június 20-án.
Nyitókép: MTI/AP/Stephanie Scarbrough

Deniz Undav önbizalma mentette meg a németeket

Infostart / MTI

Deniz Undav szerint minden mérkőzésen képes gólt szerezni, ennek is köszönhető, hogy duplájával a német válogatott szombaton 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában.

A németek megnyerték a 2014-es brazíliai tornát, 2018-ban Oroszországban és 2022-ben Katarban azonban nem jutottak tovább a csoportkörből.

Az idei vb-t Curacao 7–1-es legyőzésével kezdték, majd Elefántcsontpart a harmincadik percben – a csapatkapitány Franck Kessie révén – vezetést szerzett ellenük. A csereként beállt Undav azonban a 68. és a 94. percben eredményes volt, így végül a németeknek sikerült fordítaniuk, amivel biztosították a továbbjutásukat.

„Igyekszem a pályára vinni a magabiztosságomat, hiszen tudom, hogy minden mérkőzésen képes vagyok gólt szerezni. Nem idegeskedem, hiszen ez csak egy focimeccs. Nagyon jó úton járunk, de magunkkal kell vinnünk ezt a lendületet és a pozitív hozzáállást” – nyilatkozta a találkozó után a VfB Stuttgart középcsatára, akinek ez volt a 11. válogatott mérkőzése, és már kilenc találatnál jár.

Aleksandar Pavlovic és Kai Havertz gólját sem adták meg szabálytalanság miatt, a hátrányban játszó németek pedig kapkodónak tűntek és hiányzott belőlük a higgadtság.

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány elárulta, hogy a következő meccsen, Ecuador ellen Deniz Undav – a Bundesliga góllövőlistájának második helyezettje – kezdő lehet.

„Talán legközelebb kezdőként fog játszani. Minden játékos szívesen lenne a kezdőcsapat tagja, de szerintem ő így is nagyon boldog ma” – jegyezte meg a 38 éves edző.

A németek sikerét csupán az árnyékolta be, hogy a középhátvéd Nico Schlotterbecket térdsérülés miatt a szünetben le kellett cserélni.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Deniz Undav önbizalma mentette meg a németeket

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