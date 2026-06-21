Fontos figyelmeztetés érkezett az autópálya-matricákkal kapcsolatban

A tanév végét követően, júniustól augusztusig tart a matricavásárlási főszezon: tavaly a mintegy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek – írja a Pénzcentrum.

A nyáron értékesített matricák több mint 50 százalékát a tíznapos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mintegy 59 százaléka külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is. Csakhogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút Útdíj Üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy

a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

Igaz ugyan, hogy a tévesztések korrigálhatók utólag, azonban az ügyintézés hosszas és pénzbe kerül. A probléma gyakoriságát jól mutatja, hogy évente 23-24 ezer esetben kell a rendszámot, további 4-5 ezer alkalommal pedig a felségjelzést vagy a díjkategóriát utólag módosítani.

Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. Gyakori hiba, hogy az autós két különböző vármegyére szóló jogosultság helyett tévedésből kétszer vásárolja meg ugyanazt: előfordul például, hogy két darab Pest vármegyei matricát vesznek egy Pest és egy Fejér vármegyei helyett.

Dupla vásárlás esetén az egyik matrica árát a szolgáltató visszatéríti, ha a sofőr a hiányzó jogosultság miatt időközben pótdíjas felszólítást kapott a másik vármegyében, azt a tartozást már nem engedik el. Kellő odafigyeléssel azonban ezek a bosszúságok és a felesleges kiadások könnyen megelőzhetők.