ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.72
usd:
306.65
bux:
137625.54
2026. június 21. vasárnap Alajos, Leila
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: NÚSZ Zrt.

Fontos figyelmeztetés érkezett az autópálya-matricákkal kapcsolatban

Infostart

Azzal együtt, hogy nyáron értékesítik az éves autópálya-matricák egyharmadát, a téves vásárlások száma is megnövekszik. Ezért a Magyar Közút felhívja a közlekedők figyelmét, hogy kellő odafigyeléssel igenis elkerülhető a pótdíjfizetés.

A tanév végét követően, júniustól augusztusig tart a matricavásárlási főszezon: tavaly a mintegy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek – írja a Pénzcentrum.

A nyáron értékesített matricák több mint 50 százalékát a tíznapos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mintegy 59 százaléka külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is. Csakhogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút Útdíj Üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy

a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

Igaz ugyan, hogy a tévesztések korrigálhatók utólag, azonban az ügyintézés hosszas és pénzbe kerül. A probléma gyakoriságát jól mutatja, hogy évente 23-24 ezer esetben kell a rendszámot, további 4-5 ezer alkalommal pedig a felségjelzést vagy a díjkategóriát utólag módosítani.

Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. Gyakori hiba, hogy az autós két különböző vármegyére szóló jogosultság helyett tévedésből kétszer vásárolja meg ugyanazt: előfordul például, hogy két darab Pest vármegyei matricát vesznek egy Pest és egy Fejér vármegyei helyett.

Dupla vásárlás esetén az egyik matrica árát a szolgáltató visszatéríti, ha a sofőr a hiányzó jogosultság miatt időközben pótdíjas felszólítást kapott a másik vármegyében, azt a tartozást már nem engedik el. Kellő odafigyeléssel azonban ezek a bosszúságok és a felesleges kiadások könnyen megelőzhetők.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Fontos figyelmeztetés érkezett az autópálya-matricákkal kapcsolatban

közlekedés

figyelmeztetés

vezetés

autópálya

autópálya-matrica

magyar közút

autózás

díjfizetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A 94. percben szerzett góllal verték a németek Elefántcsontpartot

A 94. percben szerzett góllal verték a németek Elefántcsontpartot
A német válogatott hátrányba került ugyan, végül azonban 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság E csoportjának második fordulójában, Torontóban.
 

Vb-2026 – Hollandia nagyon rárepült a svédekre

Elemző: a mostani foci-vb nemcsak rekorder, hanem egy gigantikus társadalmi és makrogazdasági kísérlet is

Kinek jó a folyadékpótlási szünet?

Polt Péter személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás kérdéseiről

Polt Péter személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás kérdéseiről

Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke az intézmény weboldalán.
 

Megszólalt Magyar Péter sógora az „alkotmányos puccskísérlet” ügyében

Sulyok Tamás: Magyar Péter sokkal pimaszabbul él vissza a parlamenti többségével, mint Orbán Viktor valaha is

Fidesz: a Szabó-Melléthei alkotmánybírósági paktum a kisszerű alkuk világába löki Magyarországot

Magyar Péter: Sulyok Tamás alkotmányos puccskísérlete elbukott – videó

Sulyok Tamás államfő elfogadja a helyzetet

Magyar Péter Brüsszelben: őszre megszűnhet az eljárás Magyarország ellen

Magyar Péter szerint példátlan dolog történt, most már közjogi válsághelyzet alakult ki

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump: nem lesz útdíj a Hormuzi-szorosban

Donald Trump: nem lesz útdíj a Hormuzi-szorosban

A hatvan napos tűzszünet ideje alatt nem lesz semmilyen áthaladási díj a Hormuzi-szoros esetében, és azt követően is csak akkor történhet ilyen díj beszedése, ha azt az Egyesült Államok veti ki – írta szombat este Truth Social közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, milyen negatív rekord a kieső törököké: eddig ők a foci-vb legnagyobb bukói

Elképesztő, milyen negatív rekord a kieső törököké: eddig ők a foci-vb legnagyobb bukói

A török válogatott eddig a legnagyobb bukást mutatja be, ráadásul egy elképesztő negatív rekorddal búcsúzik a világbajnokságtól.

BBC
Business Sport Travel Science
US-Iran talks to begin in Switzerland as Tehran says it closed Strait of Hormuz

US-Iran talks to begin in Switzerland as Tehran says it closed Strait of Hormuz

The US disputed Iran's claim the waterway is shut, a move Tehran says was a response to Israeli attacks in Lebanon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 20. 22:12
Polt Péter személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás kérdéseiről
2026. június 20. 19:47
Brutális szerencseszámokat húztak ki az ötös lottón
×
×