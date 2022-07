Bejelentéseket tesz Gulyás Gergely - Kormányinfó élőben

2022.07.07. 12:15

A helyreállítási alapról szóló tárgyalások

Gulyás Gergely: zajlanak a tárgyalások, a magyar kormány 4 fontos területen elfogadta az Európai Bizottság álláspontját, a nemzeti rezsimbe tartozó közbeszerzéseknél is 15 százalékra csökkentjük az egy ajánlattevős pályázatokat. Elfogadtuk, hogy a bírósági észrevételeket is. Elfogadtuk, hogy a jogalkotást megelőzően a társadalmi konzultációra időt kell biztosítani, a speciálisan gyors jogalkotás mértékét a kormány csökkenteni fogja. Elfogadtuk azt is, hogy az EU-s források jelentős részét arra kell fordítani, hogy elérjük az energiafüggetlenséget. Jövő év augusztusáig van idő a hitel lehívására is a támogatáson kívül. Magyar képviselők közben az európai baloldalnál azért lobbiznak, hogy megakadályozzák a megállapodást, ez veszélyezteti a tanárok fizetésemelését is.