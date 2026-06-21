Videó: jobban pusztítanak a medvék Japánban, mint Európában

Az európai országokban az idén eddig három olyan halálesetről tudni, amit medvetámadások okoztak. Japában azonban, úgy tűnik, még súlyosabb a helyzet.
Az idén már öten haltak meg, míg tavaly fekete rekordot állítottak be a ragadozók: 13 embert öltek meg.
A legutóbbi incidens az ország középső részén fekvő Ucunomijában történt, ahol egy medve három napon át kóborolt az utcákon. Az állat egy egyetem, bevásárlóutcák és iskolák területén is feltűnt, pánikot keltve a lakosok körében. Több oktatási intézmény kénytelen volt tanítási szünetet elrendelni, végül a hatóságok befogták a medvét.
Egy héttel korábban Fukusima városában négy ember sérült meg, amikor egy szakértők által rendkívül intelligensnek nevezett medve behatolt egy gyár területére.
A beszámolók szerint az állat még a csapokat is megnyitotta, hogy vízhez jusson, és sikerült elkerülnie a befogására felállított csapdákat.
A szakértők szerint a jelenség hátterében nem feltétlenül a medveállomány gyarapodása áll, hanem az, hogy a medvék egy része hozzászokott az emberek közelségéhez. Az állatok gyorsan tanulnak és egyre jobban kiismerik a városi környezetet. Fel tudják mérni, hol találhatnak élelmet, és mivel sok esetben nem éri őket komoly fenyegetés, elveszítik természetes óvatosságukat.
You've gotta hear this bear story out of Japan ?— TheÐogeGlory (@GloryDoge) June 6, 2026
Bear on the run in Fukushima, Japan after attacking four people
A wild black bear turned Fukushima City into its personal playground on June 2, 2026 and it's still winning.
The bear first appeared in a residential area,… pic.twitter.com/Zg8dxpzZVm
Nincs, aki elijessze őket
A problémát súlyosbítja, hogy Japánban egyre kevesebb a vadász, és csökkent azoknak a vidéki lakosoknak a száma is, akik korábban távol tartották a medvéket a településektől – írja a Japan Times című lap. A szakemberek szerint az állatok ma már nem tekintenek úgy az emberre, mint egyértelmű veszélyforrásra.
Az idei nyári aktivitásnak természetes okai is vannak. Június a medvék párzási időszaka, amikor a nagyobb hímek hatalmas területeket járnak be nőstényeket keresve. Ugyanekkor a fiatal medvék is elhagyják anyjukat, és saját élőhely után kutatnak, így a szokásosnál nagyobb távolságokra vándorolnak.
A japán kormány tavaly új rendszert vezetett be, amely lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok engedélyével lakott területeken is kilőjék a veszélyes medvéket. Az idei évben már tizennyolc alkalommal alkalmazták ezt az eljárást.
Álmedvével játszották le, mi a teendő egy támadás idején
A támadások számának megugrásával egy japán kormányzati munkacsoport bizarr szimulációs gyakorlatot tartott Tocsigieben, Ucsunomija közelében, ahol a közelmúltbeli eset idején közel 100 iskolát zártak be. A gyakorlaton azt játszották el, mit kellene tenni, ha egy medve törne be a környékre.
A Tocsigi prefektúra rendőrsége egy helyi vadászklubbal együttműködve „medvegyakorlatokat" szervezett, amelyek során egy medvejelmezbe öltözött férfi rohangált és kergetett pajzsokkal és sisakokkal felszerelt rendőröket. A gyakorlat részeként elsősegély-nyújtási képzést is tartottak.
A Japanese government task force staged school bear-intrusion drills in Tochigi, Japan, amid surging attacks that hit a record 238 casualties in 2025. A nearby bear sighting earlier shut nearly 100 schools in Utsunomiya pic.twitter.com/VLPEpq4kVb— Reuters (@Reuters) June 17, 2026
A kilövés nem elég
A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a kilövés önmagában nem jelent hosszú távú megoldást. Szerintük minden régióban olyan helyi szakemberekre lenne szükség, akik folyamatosan figyelemmel kísérik a medvék mozgását, és a helyi viszonyokhoz igazodó megelőző intézkedéseket dolgoznak ki.
Miközben a vadon és a lakott területek határa egyre inkább elmosódik, úgy tűnik, Japánnak sürgősen választ kell találnia arra, hogyan tud együtt élni az egyre bátrabb ragadozókkal.