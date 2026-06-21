Hibás a Tisza-kormány logikáját a KDNP szerint

Rétvári Bence vasárnap a Facebook-oldalán rámutatott:

a kamatstop kivezetése 216 ezer családot hoz nehezebb helyzetbe.

A KDNP frakcióvezetője ezzel összefüggésben a 2010 előtti balliberális logikához hasonlította a Tisza-kormány ígéretét, miszerint a kamatstop őszi kivezetésekor a rászorulók számára segítséget nyújtanak a törlesztőrészletek kifizetéséhez és egy igazságosabb rendszert alakítanak ki.

Rétvári Bence azért tartotta ezt rossz megközelítésnek, mert szerinte nem azt kell nézni, hogy kinek könnyebb vagy nehezebb kifizetnie a törlesztőrészleteket, hanem azt, hogy ennek a pénznek hol van jobb helye, a bankoknál vagy az embereknél. A Fidesz-KDNP kormány azt mondta, ne a bankok szedjenek be extra kamatot, hanem legyen kamatstop, és az embereknél maradjon ez a pénz - idézte fel.

Ezt a logikát rúgja fel a Tisza Párt, mert ők azt mondják, legyen a pénz a bankoknál, és annak egy kis részét majd az állam szociális támogatásként odaadja egy kisebb csoportnak, 10-20 ezer embernek

– mutatott rá a kereszténydemokrata politikus.

Értékelése szerint ez hibás logika, amelyik abból indul ki, hogy a bankoknak mindenképpen jól kell járniuk. Ezért ez egy olyan intézkedés, ami a multiknak, a bankoknak kedvez, a brüsszeli elvárásokat teljesíti, hiszen az Európai Bizottság kérte a kamatstopoknak a kivezetését, azaz a bankok megint jól, az emberek megint rosszul járnak – összegzett.