Új szabályok jöhetnek arra, hogyan beszélhetnek a dolgozók a kórházakról

Hegedűs Zsolt azt írta, tudomására jutott, hogy vasárnap este az egyik online médiában bemutatják egy fővárosi pszichiátriai osztály mindennapi működését. Orvosok és szakdolgozók szólalnak meg, bemutatva az ellátás helyzetét, az infrastrukturális hiányosságokat, a nehézségeket, és azt a munkát is, amelyet a kollégák nap mint nap a betegekért végeznek. „Ez fontos és jó gyakorlat” – tette hozzá.

Kiemelte: április 12-én az emberek rendszerváltásra szavaztak az egészségügyben is. Ennek egyik első lépése a nyitás: a sajtó, a nyilvánosság és a társadalom felé.

„A kampányban is megígértük: ki fogjuk nyitni a kórházak kapuit a média és a sajtó munkatársai előtt, hogy a társadalom tárgyszerű, szakmai és jóhiszemű képet kaphasson a magyar egészségügy valós állapotáról” – közölte.

Rámutatott arra, sokan ismerik ezt a valóságot – dolgozók, betegek, hozzátartozók –, de a szélesebb közvéleménynek is joga van tudni, milyen körülmények között működik az egészségügy, milyen problémákat örököltek, és hol vannak azok a jó gyakorlatok, amelyekre építeni lehet.

„A cél nem a félelemkeltés, nem a hibáztatás önmagáért, és nem az egészségügyi dolgozók munkájának leértékelése. Éppen ellenkezőleg: az ő munkájuk megbecsülése csak akkor lehet hiteles, ha nem takarjuk el a valóságot”

– fogalmazott a miniszter.

„Ezért dolgozunk ki egyértelmű nyilatkozási irányelveket az egészségügyi dolgozók számára. Egyúttal hivatalosan is utasítom jövő héten a kórházak irányítóit, az OKFŐ-t és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit, hogy adjanak teret a nyíltabb, transzparensebb, szakmailag megalapozott tájékoztatásnak” – közölte.

Hozzátette: „azokat az orvosokat, szakdolgozókat és egészségügyi munkatársakat, akik jóhiszeműen, tárgyszerűen, a betegek méltóságát és jogait tiszteletben tartva szólalnak meg, retorzió nem érheti”.

„Hisszük, hogy a magyar egészségügyet nem elhallgatással, hanem őszinteséggel, szakmai párbeszéddel és közös felelősségvállalással lehet újjáépíteni” – írta Hegedűs Zsolt.