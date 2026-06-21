„Feleződés az ingatlanpiacon” – így cseng le az Otthon Start hatása

A NAV adatai alapján 2025-ben közel 20 százalékos forgalom- és árnövekedés történt a magyar lakáspiacon – vázolta az InfoRádióban Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci elemzője.

„Nagyrészt ez a szeptembertől bevezetett Otthon Start program hatásának tudható be. A fővárosban ment végbe a legnagyobb, 20 százalék feletti áremelkedés a 2025-ös évben a megelőző évhez képest. Ugyanennyire, közel 20 százalékkal jobban szerepeltek a községek és a megyei jogú városok is, nagyjából 145 ezer lakóingatlan-adásvétel tranzakció történhetett tavaly. Ez a szám a városokban nőtt a leginkább, tehát a forgalom nagyjából 25-30 százalék közötti mértékben, a községekben mérsékeltebben, 20 százalék alatt, és érdekes, hogy Budapesten alig mozdult a piac” – részletezte, hozzátéve, hogy utóbbi vélhetően a túlárazottság miatt történt.

Ami még Budapestet illeti: nagyjából 33 ezer közelébe nőtt a tranzakciók száma, ezen belül a IX. kerületben volt egy nagyon érdekes, majdnem másfélszeres, 43 százalékos növekedés, köszönhetően annak, hogy nagyon sok új projekt van ebben a térségben.

Ha vidékre kitekintünk, Győr-Moson-Sopron megyében látni a legnagyobb érdeklődésnövekedést, ott több mint egyharmadával nőtt az adásvételek száma 2025-ben.

Ha pedig az árakat nézzük vidéken, Baranya megye egyharmados drágulással hozta le a 2025-ös évet 2024-hez képest.

Ezek még nem végleges adatok, de Debrecen idén – első megyeszékhelyként – átlépte az 1 milliós négyzetméterárat – mondta Valkó Dávid, aki kiemelte: Budapesten a forgalom 52 százalékát, a megyei jogú városokban 34 százalékát az Otthon Start program adta.

Idén összességében azt várják, hogy

nem lesz annyira túlpörgött a kereslet, mint az Otthon Start bevezetésekor,

visszafogottabb érdeklődést, nyugalmasabb időszakot várnak. Az árnövekedés mértéke a felére is csökkenhet a tavalyi 20 százaléknak, vagyis jóslata szerint 10 százalék körüli lehet.

A forgalom pedig hozhatja a tavalyi, 140-145 ezres szintet, ehhez azonban a második félévnek erőteljesebbnek kell majd lennie Valkó Dávid szerint.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.