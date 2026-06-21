Fidesz-frakció: veszélybe került több száz magyar munkahely

Azt írták, a brüsszeli szankciós politika döntően hozzájárult ahhoz, hogy a Dunakeszi Járműjavítót működtető vállalat súlyos pénzügyi, majd felszámolási helyzetbe került. A szankciók következményeit ebben az esetben nem elvont gazdasági mutatókban, hanem magyar munkahelyek, beszállítók és a hazai vasúti közlekedés veszélyeztetésében lehetett érzékelni.

Kiemelték, a Dunakeszi Járműjavító az Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaság történelmi jelentőségű megrendelésének teljesítésében vett részt. Az eredeti, mintegy egymilliárd euró értékű megállapodás alapján 1300 vasúti személykocsit kellett legyártani: 676 járművet Magyarországon, 624-et pedig Oroszországban. A programot egy magyar–orosz konzorciumra, közös technológiára, beszállítói háttérre és finanszírozási konstrukcióra építették – ismertette az ellenzéki képviselőcsoport.

Hozzátették, Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja utáni sorozatos uniós szankciók nyomán az orosz partner 2022-ben kiszállt a Dunakeszi Járműjavítóból, miközben a magyar vállalatnak továbbra is teljesítenie kellett a nagyszabású egyiptomi szerződésből rá háruló feladatokat.

A közlemény szerint a kialakult helyzet pénzügyi következményei súlyosak voltak. A nyilvánosságra került adatok szerint a dunakeszi vállalat saját tőkéje 2024 végére mintegy 5 milliárd forintos negatív értéket mutatott. A társaság körülbelül 16 milliárd forinttal tartozott üzleti partnereinek és további 8 milliárd forinttal kapcsolt vállalkozásoknak, miközben rövid lejáratú kötelezettségei elérték a 38 milliárd forintot. A Dunakeszi Járműjavítót működtető társaság és az exportügyletet szervező vállalat 2022-től összesen mintegy 36 milliárd forintos veszteséget halmozott fel.

Kitértek arra: a Fővárosi Törvényszék 2025 októberében elrendelte a Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft., valamint a Ganz-Mavag International Kft. felszámolását. A vállalat problémái nemcsak az egyiptomi exportszerződést, hanem a magyar vasút mindennapi működését is veszélyeztették.

A magyar kormány ezért a munkahelyek, a gyártási képesség és a MÁV működőképességének megvédése érdekében közbelépett. Az állam döntése alapján a MÁV-csoport visszavásárolta a dunakeszi járműgyártó és -karbantartó bázist, a reorganizációhoz pedig külön költségvetési forrást biztosítottak – írták.

„A Fidesz-frakció szerint a Dunakeszi Járműjavító esete egyértelmű figyelmeztetés: az elhibázott brüsszeli szankcióknak valós gazdasági és társadalmi következményei vannak.

Amikor Brüsszel újabb és újabb korlátozásokról dönt, nem számol megfelelően azzal, hogy azok európai vállalatokat, magyar beszállítókat és családok megélhetését is veszélybe sodorhatják" - emelték ki.

A képviselőcsoport hozzátette, támogatja a Dunakeszi Járműjavító megmentését, a munkahelyek megőrzését és a magyar vasúti járműgyártás újjászervezését. „Nem engedhetjük, hogy a brüsszeli szankciós politika árát a magyar dolgozók és a magyar utasok fizessék meg” – zárul a közlemény.