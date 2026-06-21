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Korea fényei - Csindzsu selyemlámpásai címmel nyílt meg a dél-koreai Csindzsu város kulturális örökségét bemutató tárlat a budapesti Koreai Kulturális Központban.
Nyitókép: Hirling Bálint/Koreai Kulturális Központ (주헝가리 한국문화원)/Facebook

Különleges koreai kiállítás nyílt Budapesten

Infostart / MTI

Korea fényei - Csindzsu selyemlámpásai címmel nyílt meg a dél-koreai Csindzsu város kulturális örökségét bemutató tárlat a budapesti Koreai Kulturális Központban.

A tárlat Csindzsuba kalauzol, ahol évszázadok óta összefonódik a selyemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások költői világa. A szeptember 4-ig látogatható kiállításon több mint 1400 selyemlámpás kelti életre ezt az egyedülálló világot, különleges fény- és térélménnyé alakítva a kiállítóteret – olvasható a közleményben.

Felidézték, hogy Csindzsu selyemlámpásainak története az 1592-es Imdzsin-háborúig nyúlik vissza. A Nam folyón úszó fények egyszerre szolgáltak kommunikációs eszközként és reményhordozó üzenetként. Mára a közösség, az emlékezés és a béke szimbólumaivá váltak, amelyhez kapcsolódóan évente megrendezik a világhírű Csindzsui Lebegő Lámpások Fesztiválját.

A budapesti rendezvény a KOFICE Traveling Korean Arts elnevezésű nemzetközi program részeként valósul meg, amely a kortárs és a hagyományos koreai művészet külföldi népszerűsítését célozza. A vándorkiállítás Budapest előtt Délkelet-Ázsiában mutatkozott be.

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Kezdőlap    Kultúra    Különleges koreai kiállítás nyílt Budapesten

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