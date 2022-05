Nem lesz biodóm 2 a Rácfürdőből

„Mindenképpen el kell kerülni, hogy a Rác fürdő biodóm 2-vé váljon” – jelentette ki Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, aki a Népszava kérdésére válaszolva ugyanakkor elismerte, hogy használható szabad fővárosi forrás nincs a tavaly árverésen visszavásárolt fürdő felújítására.

Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. vezérigazgatója kizárt, hogy a biodóm sorsára jutna a Rác fürdő – írja a lap. Igaz, a novemberre tervezett újranyitás legalább a jövő év közepére csúszik.

A napilap emlékezetet, hogy 2010-ben is közel volt az újranyitáshoz, de politikai csaták miatt ez nem jött létre, az önkormányzat által tulajdonolt BGYH-nak tavaly májusban árverésen kellett visszavásárolnia valamivel több mint 5 milliárdért a gyönyörűen felújított, különleges atmoszférájú fürdőt és a mellé újonnan épített 67 szobás hotelt, a kulcsokat szeptemberben vehették át.

Kiderült, hogy penészteleníteni és gombátlanítani kell az épületeket, ezután kezdődhetett a műszaki állapotfelmérés, és vizsgálják egy esetleges funkcióbővítés lehetőségét is.

Május végére lehet kész a jelentés, annak alapján várhatóan közbeszerzést írnak ki az ismételt rekonstrukció terveire. Legjobb esetben jövő év közepén nyílhat meg újra a fürdő .

Szűts Ildikó elmondta, eddig 75-80 milliót költöttek a visszavásárolt épületekre, beleértve az őrzésüket is. „A fürdő felújítását a BGYH üzleti tervében még kétmilliárdra becsülték, de ez a szinte naponta változó építőipari árak miatt aligha lesz tartható” – mondta a lapnak Szűts Ildikó. A legnagyobb kockázatot a gépészeti rendszer jelenti. Mint mondta, a fürdőt mindenképpen a BGYH üzemelteti majd, míg a hotel hasznosításának módja továbbra is nyitott, több tízéves bérleti szerződés és eladás is elképzelhető. Elmondása szerint nagy az érdeklődés itthonról és külföldről is.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi