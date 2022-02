Élőben az ukrán határról: annyian menekülnének, hogy nem férnek fel a vonatokra

A magyar–ukrán határról jelentkezett be az InfoRádió tudósítója. Mint beszámolt róla, délelőtt érkezett egy vonatszerelvény Ukrajnából, az érkezők szinte kivétel nélkül tovább is indultak a záhonyi vasútállomásról, csak egy nyolcvanfős társaság maradt a peronon, nekik felajánlották, hogy térjenek be az önkormányzat által az egyik középiskola épületében létrehozott átmeneti szállásra, de ezzel a lehetőséggel nem élnek.

"Az átmeneti szálláson azok éjszakáznak, akiknek a vonatcsatlakozása csak másnap indul tovább. Több segélyszervezet is segíti őket" – jelentette a tudósító, aki beszélt több menekülttel is Záhonyban.

Egy kárpátaljai édesanya a 17 éves lányával szombaton ért át a határon, és azóta várja, hogy értük jöjjenek. Ők elmondták, hogy csak ruhákat tudtak elpakolni meg néhány tisztálkodási szert, és így indultak útnak, mert már annyira bizonytalan volt a helyzet, hogy nem mertek tovább maradni. Arról is beszéltek, hogy ugyan van élelmiszer, de annyira megdrágult, hogy gyakorlatilag megfizethetetlen. Azt tervezik, hogy Budapestre mennek és munkát vállalnak, és

azt is elképzelhetőnek tartják, hogy soha nem térnek vissza Kárpátaljára.

Az InfoRádió tudósítója beszélt egy fiatal kijevi lánnyal, aki az édesanyjával érkezett. Ők három napon keresztül utaztak, míg elérték Magyarországot. Szintén arról számoltak be, hogy annyira bizonytalan volt a helyzet, hogy már nem mertek tovább maradni. Bizonytalan volt, hogy mikor szólalnak meg a szirénák, bombázást, fegyverropogást is hallottak gyakran, ezért elindultak. A fiatal lány testvére Németországban él, Prágán keresztül hozzá igyekeznek.

Helmeczi László, Záhony polgármestere az mondta, hogy az első naptól kezdve segíti őket a Református Szeretetszolgálat, egyébként pedig a város lakossága fogott össze és szervezte meg a segítséget. Ők adták össze az átmeneti szálláson is az élelmiszert és a szükséges felszerelést, de néhány napja megérkezett a Vöröskereszt is, akik szintén próbálják segíteni a határt átlépő menekülőket.

Egy magyar házaspár Tokaj-Hegyaljáról érkezett azért, hogy tolmácsoljon – önkéntesen, a saját költségükön jöttek, hogy segítsék az ideérkezőket.

A polgármester a lakossági felajánlásokról azt mondta, hogy élelmiszerből már van bőven annyi, hogy a felesleget a tervek szerint Kárpátaljára juttatják, de

nagy szükségük lenne fekhelyekre, matracokra, takarókra, párnákra, hogy az átmeneti elhelyezést meg tudják oldani,

illetve Covid-teszteket is szeretnének, hogy az érkezőket megfelelően tudják szűrni.

A polgármester tájékoztatása szerint csütörtök óta hét-nyolcezren érkezhettek vonattal, de 95 százalékuk azonnal tovább is indult Záhonyból.

A határ másik oldalán viszont hatalmas a tömeg, és már nagy a feszültség, mindenki szeretne feljutni a szerelvényekre. Állítólag a vasútállomáson a rendőrség is próbálja a helyzetet csillapítani, mert nagyon sokan nem férnek fel a vonatokra.

