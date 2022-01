Rusvai Miklós elárulta, miért lehet heteken át pozitív a PCR-teszt

A vírushordozás mellett sajnos a vírusürítés is egy-két nappal korábban megkezdődik a klinikai tünetek előtt, de jóval azok után is tart, több nap vagy akár egy-két hétig is. A PCR-vizsgálat pedig éppen az érzékenysége miatt – és ez a korábbi vírustípusoknál is megfigyelhető volt – akár két-három héten át is pozitivitást mutathatnak a tünetek megszűnése után – hívta fel a figyelmet Rusvai Milós.

Sőt, a víruskutató szerint kialakulhat az úgynevezett intermittáló, vagyis szakaszos vírusürítés jelensége is, amikor 10-12 nap elteltével az egyik napon pozitív, másik napon negatív, majd megint pozitív a teszt, miután olyan kis mértékben képződik már csak a vírus a szervezetben. A szakember szerint ez a látszólagos ellentmondás sok laikust megzavarhat, azt gondolva, hogy a teszt megbízhatatlan. Pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy tünetek nélkül is lehet vírusürítés, ami szakaszos is lehet – ismételte meg.

A vírusürítést illetően Rusvai Miklós jelezte: ahhoz, hogy valakit megfertőzzünk, a nyálban vagy az orrváladékban bizonyos mértéket el kell érnie a vírus jelenlétének. Ha viszont a vírusrészecskék száma nem haladja meg ezt a szintet, akkor az illető nem fertőz, de attól még fertőzött, és a PCR-teszt pozitivitást fog jelezni – ám például az antigénteszt jó eséllyel nem, miután utóbbi sokkal kevésbé érzékeny.

"Tehát általánosságban az mondható el, hogy ha az antigénteszt során pozitívak vagyunk, akkor fertőzünk, ha a PCR-teszt során, akkor pedig fertőzöttek vagyunk" – magyarázta a szakértő. Az, hogy valaki az antigén teszttel negatív, a PCR szerint viszont pozitív (vagyis hordozza a vírust, de nem terjeszti),

nagyon gyakran megesik a vakcinázott embereknél.

Rusvai Miklós megítélése szerint nyugodtan mehetnek dolgozni vagy bárhová és élhetik a normális életüket azok, akik ugyan pozitív PCR-tesztet produkálnak, de meggyógyultak, napok óta nincsenek tüneteik, a hivatalos karanténidejük lejárt és negatív az antigén-gyorstesztjük, amit már számos helyen el lehet végeztetni. A víruskutató hozzátette: ez az ő szakmai véleménye, az más kérdés, hogy például egy munkahelyen elfogadják-e ezt az érvelést, de mindenesetre immunológiai, virológiai értelemben az említett emberek elméletileg már nem fertőznek – ismételte meg.

A jelenség gyakoriságát illetően azt mondta, hogy szinte minden vírusfertőzés után kialakul egy olyan stádium, amikor valaki ugyan még fertőzött, és PCR-vizsgálattal kimutatható esetében a vírus genetikai anyaga (amihez néhány vírusrészecske is elegendő, sőt, akár csak magának a nukleinsavnak a jelenléte a váladékban), de attól még az illető már nem fertőz. Szinte törvényszerű, hogy a vírusfertőzés vége így záródik le.

Végezetül hozzátette: az esetek 99,9 százalékban két hét után megszűnik a vírus kimutathatósága (PCR-rel is), ugyanakkor szakirodalmi érdekesség, hogy a leghosszabb szakaszos vírushordozás – PCR-rel bizonyítottan – ritka esetben több hétig, akár harminc napon túl is eltarthat anélkül, hogy újrafertőződésről lenne szó.

Nyitókép: VioletaStoimenova/Getty Images