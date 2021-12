Így fog kinézni a megújuló Budavári Palota – fotók

A Nemzeti Hauszmann Program egyik legfontosabb célja, hogy a Budavári Palota ismét századfordulós fényében tündökölhessen – írják.

A századfordulón az egymásból nyíló terekkel összesen 250 méteres térsor jött létre az épületben a dunai oldalon, ami a krisztinavárosi szárny irányába is folytatódott, összesen mintegy 350 méter hosszan – taglalja a bejegyzés. Ez a versailles-i kastély után a második legnagyobb volt Európában. A palota méltó rekonstruálása hatalmas feladat, hiszen a második világháborúban megsérült épületegyüttest a kommunista rendszerben jelentősen átalakították. Sok helyen megváltoztatták a termek és az emeletek kiosztását, az értékes és igényes belső díszítést megsemmisítették vagy elfedték. Megszüntették azt a nyitottságot, amelyet az egymáshoz csatlakozó térsor biztosított a főemeleten, és amely látványban összekapcsolta a palotát a Dunával. Látványterv a Budavári Palota újjászülető B épületéről – Forrás: Várkapitányság

A palota teljes helyreállításának próbafeladataként tekintettünk a Szent István-termet is magába foglaló déli összekötő szárny rekonstrukciójára – áll a posztban. Itt idén augusztus 20-ától eredeti formájában tekinthető meg a homlokzat és a belső térszerkezet, így a legendás történelmi helyiség is. A munka folyamán olyan értékes tapasztalatokra tettünk szert, amelyeket az épületegyüttes többi részénél is hasznosítani tudnak. Látványterv a Budavári Palota újjászülető A és B épületéről – Forrás: Várkapitányság

Végeztek a palota teljes műszaki, építészeti, művészettörténeti és funkcionális felmérésével. A Budavári Palota A épülete a századfordulós bővítés után, napjainkban és az újjászületés után – Forrás: Várkapitányság

„Most már pontosan ismerjük a háború utáni átalakításokat, a közművek állapotát és elhelyezkedését” – írják.

Közölték azt is, hogy az épületegyüttes helyreállításának tervezését Gutowski Robert vezeti.

Nyitókép: Forrás: Várkapitányság