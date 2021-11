Elemzők: kompromisszummal záruló nagy vitával jár az ellenzéki listaállítás

A Nézőpont Intézet elemzője szerint biztosan lesznek vitás pontok az ellenzék listaállításánál, de kényszerűségből végül biztosan megegyeznek a pártok.

Erdélyi Rezső Krisztián ugyanakkor úgy látja: Márki-Zay Péter saját frakciójának megalakulását nem támogatják majd a pártok, még úgy sem, hogy a Párbeszéd és a Momentum igent mondana erre, hiszen a Jobbik és a DK valószínűleg ragaszkodni fog az eredeti megállapodáshoz.

"Vitásnak vitás folyamat lesz, több okból is. Az egyik a pártok reprezentativitása a listán, tehát nyilván a nagy pártok, köztük is legfőképp a DK, ahhoz fognak ragaszkodni, hogy valamely párt minél több körzetet nyert az előválasztáson, annál inkább reprezentatív, és annál több hely jár neki a listán. A kis pártok érdeke ezzel ellentétes: ahhoz, hogy egy 5 fős frakciót meg tudjanak alakítani, 4 befutó helyet kell szerezniük a listán, ha mindössze 1 olyan helyen indulnak, amely szinte biztosan az ellenzéké, ilyen helyzetben van most az LMP."

Emlékeztetett, az ellenzéki pártok egyeztetése a kezdet kezdetén arról szólt, hogy minden pártnak saját frakciója lesz a parlamentben.

A másik összetevő az egzisztenciális kérdés.

"Nagyon sok olyan politikus lesz, aki vagy nem jutott körzethez, vagy el sem indult egyéni körzetben jelöltként, de pozíciót szeretne az új parlamentben, mondjuk valamely párt egyik vezetőjeként.

Ez is ki fog hozni ellentéteket, de a végletekig nem, szakadás aligha történik" - folytatta Erdélyi Rezső Krisztián, aki szerint egyetértés fogja övezni Márki-Zay Péter azon javaslatát is, mely szerint három roma politikusnak mindenképp szóhoz kell jutnia 2022-től. Ugyanakkor a miniszterelnök-jelölt saját frakcióját azért sem támogatnák, nehogy "saját erőtere legyen" az ellenzék előválasztás győztes vezetőjének.

Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója szerint sem lesz egyszerű Márki-Zay Péternek saját frakciót alakítani, hiába jelentette be ezt az előválasztási győzelem éjszakáján.

"Bár érthető, ez az ellenzék pártjainál érdeksérelemmel jár. És vannak további kérdések is: át kell gondolnia az ellenzéknek, hogy hogyan biztosítja azt, hogy minden létező pártszervezet frakciót tud alakítani a 2022-es választás után. Azt gondolom, a pártokon belül is zajlik a listás jelöltek kiválasztása, a Momentum már nyilvánosan is megnevezte azokat a politikusokat, akiket ők a listára fel szeretnének tenni, de kérdés, a többi párt ezt feltétel nélkül el tudja-e fogadni, illetve hogy

milyen vétójoguk lesz a pártoknak vagy adott esetben a miniszterelnök-jelöltnek"

- ecsetelte Virág Andrea.

Szerinte kardinális kérdés lesz, hogy Gyurcsány Ferenc hányadik helyet kapja a listán. Márki-Zay Péter nem szeretné a volt miniszterelnök az első öt hely valamelyikén látni, mert az elriaszthatja a választók egy részét.