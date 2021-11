Hétfőn indul az oltási akcióhét – a nap hírei

Országos oltási hét kezdődik. Hétfőtől vasárnapig reggel 7 és este 7 óra között 101 oltóponton előzetes regisztráció és időpont egyeztetés nélkül lehet koronavírus elleni vakcinát kérni. Müller Cecília országos tisztifőorvos abban bízik, hogy egy hét alatt jelentősen nő majd a beoltottak száma. Ismét arra kért mindenkit, hogy vegye fel a harmadik oltást is, mert a koronavírus újabb változatainak megjelenése miatt a szervezetnek több antigénre van szüksége.

Ausztriában a koronavírus terjedése miatt hétfőtől ismét teljes lezárást rendelt el a kormány. A lezárást tíz napra vezetik be, majd legfeljebb újabb tíz nappal meghosszabbíthatják, de az oltottak és a gyógyultak számára a most bevezetett korlátozások legkésőbb december 13-án véget érnek. Ausztriában februártól kötelező oltást is bevezettek, miután az oltási arány az egyik legalacsonyabb Nyugat-Európában.

Karanténba kell vonulniuk az oltatlanoknak hétfőtől Szlovákiában. Emellett csak azok mehetnek étterembe, bevásárlóközpontba, nem alapvető élelmiszereket árusító üzletbe, sportlétesítménybe és nyilvános eseményekre, akiket beoltottak, vagy fél éven belül átestek az új típusú koronavírus okozta betegségen. Az intézkedések előreláthatólag három hétig maradnak hatályban, a szomszédos Ausztriában meghozott döntésekkel összhangban.

Csehországban hétfőtől már csak a teljesen beoltottak, valamint a gyógyultsági igazolvánnyal rendelkezők vehetik igénybe a szolgáltatásokat és tartózkodhatnak tömegrendezvényeken. Emellett hétfőtől kezdve bevezetik az úgynevezett bajor modellt, amely a Covid-mentesség igazolására nem fogadja el a teszteket. Az országban hétfőtől február végéig heti rendszerességgel tesztelik az általános és a középiskolák összes tanulóját.

Németországban egy felmérés szerint a lakosság többsége, 51 százaléka támogatná, ha Ausztriához hasonlóan bevezetnék a kötelező oltást. Németországban a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői múlt héten még csak azt határozták el, hogy az orvosokra és ápolókra vonatkozó kötelezettség bevezetését készítik elő. A lakosság többsége mellett ugyanakkor a politikában is egyre többen szorgalmazzák az általános kötelezettséget. Németországban a jövő héten egy sor új járványlassító szabályt vezetnek be.

Olaszországban az oltatlanokkal szembeni szigorítások bevezetését tervezi decembertől a kormány. A tömegközlekedési eszközök használatát is védettségi igazoláshoz kötné a kabinet. Sajtóértesülések szerint december elsejétől emellett a közigazgatási hivatalokba, postára, bankba belépést is oltottságra lenne szükség. Mario Draghi miniszterelnök és Roberto Speranza egészségügyi tárcavezető hétfőn egyeztet a tartományok képviselőivel.

Véleménynyilvánításra buzdítja a fiatalokat a világ jobbá tételéért Ferenc pápa. A katolikus egyházfő az ifjúsági világtalálkozónak szentelt misén, amelyet Krisztus Király ünnepén mutatott be a Szent Péter-bazilikában arra kérte a fiatalokat: legyenek a társadalom kritikus hangjai, harcoljanak a gyengébbek méltóságáért, terjesszék a szolidaritás és az osztozás szellemét. A Vatikánba már megérkezett a karácsonyfa, amely az idén a trentinói Andalo adománya.

Romániában lezárták a tárgyalásokat a nagykoalícióra készülő pártok. A jobbközép Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség bejelentették: közös kormányfőjelölttel és elfogadott kormányprogrammal mennek hétfőn az államfő által kezdeményezett kormányalakítási egyeztetésre. Az RMDSZ elfogadta, hogy kimaradjon a miniszterelnöki tisztség rotációs rendszeréből, de a legutóbbi hírek alapján megőrzi azt a három minisztériumot, amelyeket a korábbi jobbközép koalíciós kormányban vezetett.

Az ukrán katonai hírszerzés főnöke szerint Ukrajna elleni támadásra készül Oroszország a jövő év elején. Kirilo Budanov egy lapinterjúban arról beszélt, hogy Moszkva több mint 92 ezer katonát vont össze az ukrán határok közelében. A katonai hírszerzés főnöke kifejtette, hogy a támadásban valószínűleg légicsapások, tüzérségi és páncélos támadások is szerepelnek, majd deszanttámadások következnek. Úgy vélte: a Kreml olyan támadást tervez, amely jóval nagyobb lesz, mint bármely orosz katonai akció 2014 óta.