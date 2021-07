Orbán Viktor: a 12 év fölötti gyermekeket a tanév előtti napokban be fogjuk oltani

"Azért van szükség népszavazásra, mert Brüsszel megtámadta Magyarországot" - fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjújában péntek reggel.

Mint említette, óriási a nyomás, "zsarolnak, fenyegetőznek, (...) késleltetik a nekünk járó pénzek kifizetését", és a kormány egyedül nem is lesz elég erre a küzdelemre, "mindenkire szükség lesz".

A majdani népszavazáson bízik a sikerre, hisz "volt már erre példa", a migránsok szétosztásának ötlete idején.

A nyomás része egy 54 oldalas dokumentum is, része ennek az, hogy be kell engedni a szexuális nevelést az iskolába, vagyis ezt a feladatot Brüsszel át akarja adni a szülők kezéből az iskolákéba, de ezt a kormány nem fogadja el, nem mehetnek "LMBTQ-aktivisták az oktatási intézményekbe".

Orbán Viktor ismeri "a mesekönyveket", de szerinte a németek és a magyarok is maguk kell, hogy megmondják, hogy nevelik a gyermekeiket, "igenis álljunk ki amellett, hogy a magyar gyermekek nevelése a magyar emberekre tartozik" - mondta.

Szerinte a liberálisok ebben a kérdésben a szabadság ellenségeivé váltak, de

"tudomásul kell venni, hogy a világban nemzetek vannak, kultúrával, történelemmel, amit tisztelni kell".

A helyreállítási alapról szóló tárgyalások is - úgy tűnt, hogy - nyugvópontra jutottak már, amikor jött a gyermekvédelmi vita az EU és Magyarország között.

"Úgy látom, hogy két hónapnyi halasztást fog kérni az unió a tárgyalások folytatni; tudják késleltetni, de nem tudják nem ideadni. De az idő számít, ezért a kormány úgy döntött, létrehozza a kormány a helyreállítási alapot, ma jön hozzám tárgyalni a pénzügyminiszter ellen részleteiről. Hirtelen a gyermekvédelmi törvény kapcsán nagyon korruptak lettünk" - ecsetelte a miniszterelnök.

Azt üzente a leendő népszavazást bojkottálóknak, hogy nézzék meg, mi van Nyugat-Európában, kér mindenkit, hogy tájékozódjon, nézzen körül, aki pedig nem megy el szavazni, az rábízza a döntést a többiekre, a bojkottnak ezért nincs semmi értelme.

"A brüsszeli bürokraták hadserege rá akarja kényszeríteni Magyarországot, hogy törvényeket változtasson meg"

- foglalta össze véleményét.

A Pegasus-ügyről röviden beszélt, szerinte Pintér Sándor belügyminiszter mindent elmondott a kérdésről.

Elmondta még, 23 deltás és 2 gammás koronavírusos van Magyarországon, így biztosra lehet venni, hogy a járvány negyedik hullámnak Magyarország is része lesz, ám az oltások megvédenek a súlyos megbetegedésekkel szemben - ezt Izrael példája is mutatja.

Nyomatékosította, augusztus 1-jétől mindenki kérheti a harmadik oltást, "Európában ebben mi vagyunk az elsők", az idősekkel pedig "külön kell foglalkozni", ezért fel fogják keresni a 15 százaléknyi oltatlan idős embert - személyesen -, hogy meggyőzzék, oltani kell.

Bejelentette,

a 12 évesnél idősebb gyermekeket a tanév kezdeteelőtti napokban egy kampány keretében oltják be.

Az egészségügyi dolgozók körében kötelező oltás indokaként elmondta, vannak már most is a körükben kötelező oltások, ezek körét terjesztették most ki Kásler Miklós miniszter javaslatára.

A tokiói olimpia (magyar idő szerint) péntek délutáni megnyitójával kapcsolatban megjegyezte, részéről nem lenne helyes, ha ott lenne az olimpia nyitányán, ezzel is "fájdalmas" közösséget vállal a szurkolókkal.

"Nem az első furcsa olimpia ez, '80-ban és '84-ben csonka olimpiák voltak, most elhalasztott, ráadásul zárt kapus" - említette.

Megígérte, fel fog kelni hajnalban, hogy tévén élőben kövesse az eseményeket.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán