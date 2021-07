Guylás Gergely: Brüsszel megtámadta Magyarországot

Újabb 15 fő esetén igazolták az új variánst, ebből 14 delta és egy gamma mutáns. Eddig összesen 23 esetben mutattak ki mutációt. A szakemberek véleménye szerint a delta variáns terjedése sokszorosan gyorsabb és agresszívebb, mint a korábbiak. Ez ellen az oltás a hatékony védelem, ezért oltassa be magát mindenki. Augusztus elsejétől fel lehet venni a harmadik oltást is. Hat oltóanyag közül lehet választani. Közös feladat a védekezés és közös feladat, hogy ne keltsünk pánikot az oltások ellen. Mindegyik hatékony, de a delta variáns ellen nem olyan hatékony.

2021.07.22. 09:12

Helyreállítási alap

Jelenleg is folynak a tárgyalások. A kormány úgy döntött, a pályázatokat kiírja, és ki is fogja fizetni. Eddig is előfinanszírozással zajlottak a pályázatok, a gyakorlat tehát nem idegen. Legutóbb másfél év alatt született megállapodás a hétéves költségvetésről, most ennél hamarabb is forráshoz juthat az ország.