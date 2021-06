A Fudan Egyetem és a járvány is téma volt a parlamentben

Párbeszéd: az emberek nem akarnak kínai egyetemet Budapesten

Szabó Tímea (Párbeszéd) napirend előtt arról beszélt: az emberek nem akarják a kínai hitelből épített kínai egyetemet, helyette a vidéki magyar fiataloknak akarnak Budapesten lakhatást. Orbán Viktor azt ígérte, nem lesz olyan, ami a budapestieknek nem kell, és be kellene tartani az ígéretét a miniszterelnöknek - mondta. Hozzátette: ennek ellenére szavazást akarnak a parlamentben a Fudan Egyetemről.

Közölte: aki elfogadja ezt a törvényt, az a magyarok akarata ellen szavaz, feladja Magyarország függetlenségét. A kormány már most eldöntené a Fudan kérdését, de az emberek csak 2023-ban szavazhatnak róla - hangsúlyozta. Hozzátette: ha nem vonják vissza a törvényt, a jövő évi országgyűlési választás erről is fog szólni.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszában kifejtette: úgy tűnik, az ellenzék is jó eszköznek tartja a konzultációt, pedig a kormány által kezdeményezett konzultációkat támadta. Sajnálatos, hogy egy egyetem kérdéséből politikai kampánykérdést csinálnak, mert egy új egyetem bővíti a tudást és pozitív gazdasági hatásai lehetnek - mutatott rá.

Úgy látja, amit a képviselő mond, az politikai hisztériakeltés, mert még nincsenek kidolgozott tervek, és ha meglesznek, a kormány támogatja, hogy akár népszavazás is legyen e kérdésben. Ha pedig az ellenzék a lakhatás ügyében akar támogatást adni az embereknek, ne támadja a kormány otthonteremtést segítő intézkedéseit - kérte.

Megjegyezte: az embereknek gondot okoznak az óriási dugók Budapesten, egy autósellenes politika rajzolódik ki a fővárosban.

LMP: vissza kellene vonni a javaslatot a Fudan Egyetemről

Keresztes László Lóránt (LMP) közölte: a kormány szerint a Fudan Egyetem ügye nem alkalmas arra, hogy vitát folytassanak róla, kedden mégis szavaznának róla a parlamentben. Ha nem vonják vissza a javaslatot, az azt jelenti, hogy semmibe veszik az emberek véleményét - jelentette ki.

Azt mondta: a közpénzek kiszervezéséről nem kérdezték meg az embereket, és fideszes irányítás alá vonták szinte a teljes magyar felsőoktatást. Most pedig a magyarok akarata ellenére akarják megépíteni a kínai campust Budapesten a magyar adófizetők pénzéből - fűzte hozzá.

Megjegyezte: az elfogadandó költségvetés nem az újraindítást segíti, hanem a jövő felélését jelenti, és lesöpörték az ellenzék hozzá benyújtott javaslatait.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, korábban Karácsony Gergely tönkretette az LMP-t, és mostanra a párt feladta a korábbi elveit, teljesen betagozódott a "Gyurcsány-kórusba", ezt bizonyítja a képviselő felszólalása is.

Közölte: a Fudan Egyetem ügyében a tervezés zajlik, az ehhez szükséges jogszabályok vannak a Ház előtt. Ha elkészülnek a tervek, a költségbecslések, akkor lehet érdemben vitát folytatni és akkor érdemes megkérdezni az emberek véleményét - fejtette ki.

Kitért rá: a felsőoktatási modellváltás hozzájárul a magyar fiatalok sikerességéhez, és a kormány jelentős fejlesztési forrásokat biztosít az egyetemeknek.

DK: az emberek meg fogják buktatni a kormányt

Gyurcsány Ferenc (DK) azt mondta, remélhetőleg ez az utolsó tavaszi ülésszak, amikor a kormánypártok adják a parlament többségét. A kormány megítélésénél az a kérdés, hogy ösztönpolitikát folytat-e, vagy van helye az értelmes szónak, érvelésnek, párbeszédnek - folytatta.

Úgy vélte, rég eldőlt ez a dilemma, a jelenlegi kormány ösztönpolitikát képvisel, a választók ösztöneire játszva, azokkal visszaélve megvonja a nemzettól a lehetőséget, hogy racionális vitában döntsön a jövőjéről. Azonban az emberek erre rájönnek majd és megbuktatják a kormányt - jelentette ki.

Gyurcsány Ferenc szerint a kormány a nemzet javára hivatkozik, minden embertelen rendszer ezt tette, azt gondolta, hogy megváltoztatja a hazát, de a kormány veszíteni fog, ahogy az elődei is. Mintáik - Oroszország és Törökország - a világnak nem minták, hanem elrettentő példák - mondta.

Megjegyezte: a szeretet és a szerelem szabadságával megy szembe, amit a kormány tesz.

Dömötör Csaba azt mondta a képviselőnek, hogy az ösztönpolitikához az erőszakosság is hozzátartozik és "maguk ugyanolyan erőszakosak", mint 2006-ban voltak. Művészeket, alkotmánybírókat, újságírókat, másként gondolkodókat fenyegetnek - sorolta az államtitkár.

Közölte: most demokrácia van, ennek következménye, hogy az erőszakos politika ellenzékben van, és az ország érdeke, hogy ez így is maradjon. A magyaroknak van tapasztalatuk a baloldali kormányzásból, és a baloldal most is adóemelést szeretne, szétszedné a családtámogatási rendszert, az egyesült európai államok keretében jogköröket adna át Brüsszelnek - vélekedett.

Gyurcsány Ferenc bekiabált az államtitkár felszólalása közben, amire Kövér László házelnök azt mondta, ennek meglesz a következménye. Tüntetés a Kossuth téren A parlament kedden a jövő évi büdzsé mellett elfogadhatja a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokat, szavazhat a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint az egyes állami vagy önkormányzati bérlakások megvásárolhatóságáról szóló kormánypárti előterjesztésről is. A pedofiltörvény egyes módosításait melegellenesnek tartják civil szervezetek, úgy vélik, tudatosan összemossák a homoszexualitást a gyerekkel szembeni szexuális bűncselekményekkel. Többek között azt ellenzik, hogy tilos lenne a 18 éven aluliak számára a homoszexualitás és a nemváltás népszerűsítése és annak megjelenítése, és nem lehetne a gyerekeknek olyan iskolai foglalkozást, előadást tartani, amely a homoszexualitást vagy a nemváltást népszerűsíti, ha elfogadják a javaslatokat.

A civilek hétfőre estére tüntetést szerveztek a Kossuth térre, ezen több ezren vesznek részt.

MSZP: a Fidesz emberellenes kormányzásának véget kell vetni

Tóth Bertalan (MSZP) véleménye szerint Orbán Viktor 11 év fideszes "szerencsétlenkedés" után rádöbbent, hogy a magyar családok, nyugdíjasok többsége rosszul él. Hozzátette: Orbán Viktornak az is eszébe jutott, hogy jönnek a választások, a vesztét érzi, ezért a fosztogató üzemmód mellett egy kicsit bekapcsolja az osztogató üzemmódot is. Elmondta: ezzel nem lehet eltakarni a valóságot, hogy a Fidesz pocsékul védekezett a koronavírus-járvány ellen, a válságkezelésre szánt pénzt elpazarolta Mészáros Lőrinc támogatására, vadászkiállításra, stadionokra, űrkutatásra, közben orosz és kínai adósságba veri az országot.

Helyesnek minősítette a gyermekes családoknak ígért adóvisszatérítést, de szerinte a jelenlegi rossz helyzetet a Fidesz idézte elő, mert minden olyan javaslatot elutasított a járvány alatt, amely az emberek biztos megélhetését segítette volna. A Fidesz emberellenes kormányzásának véget kell vetni - hangoztatta.

Sürgette a minimálbér adómentessé tételét, az alacsony fizetések adójának csökkentését, az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra, a többi élelmiszer áfájának pedig 18 százalékra csökkentését, valamint a nyugdíjfelzárkóztatást.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára közölte, az ellenzék a 2010 előtti korszakot hozná vissza a Gyurcsány Ferenc mögötti emberekkel. Elfogadhatatlannak és felháborítónak nevezte, hogy a DK elnöke után azt mondják, észszerűtlen és elvetemült dolog, hogy a magyar családok visszakapják az szja-t.

Minden magyar család hátrányára politizálnak - vádolta az ellenzéket.

Szóvá tette, hogy milyen csekély mértékben emelte a baloldal kormányon a minimálbért, hogy hogyan kezelte a válságot. Kitért arra is, hiába akarja az ellenzék a kispénzűek érdekeit védeni, a miniszterelnökei - Gyurcsány Ferenc, Medgyessy Péter és Bajnai Gordon - milliárdosok. Teljesen hiteltelen az ellenzék - hangoztatta.

Jakab Péter: nem lehet elnémítani

Jakab Péter (Jobbik) kifogásolta, hogy a fideszesek nem mennek be a parlamenti ülésterembe, ha felszólal, holott nekik ez a munkahelyük, ahol milliós fizetésért ülnek.

Hangsúlyozta azt is, hogy nem akarja elfogadni az Orbán-rendszert, le akarja győzni azt. Hozzátette: nem akar olyan emberré válni, mint a 30 éve országgyűlési képviselő politikusok, megalkuvóvá, szolgalelkűvé, hatalommániássá, tolvajjá.

Hozzátette: számára egyetlen mérce létezik, az igazságérzete. Ragaszkodik ahhoz, hogy kimondhassa: elég volt abból, hogy a kormánypártok megalázzák, kisemmizik a magyarokat, kormányzás helyett mást sem tesznek, mint lopnak és gyűlölködnek.

Ha a kormánypártokat sérti az igazság, nem az a megoldás, hogy őt elnémítják - közölte Jakab Péter. Mint mondta, büntetésekkel őt nem lehet elhallgattatni, csak tisztességes kormányzással, adjanak jólétet a magyaroknak és "esküszöm befogom a számat". Úgy fogalmazott: nem hátrál, történjen bármi, "a hazámat nem adom", "maradok az, aki vagyok, egy egyszerű vidéki gyerek". Soha nem fognak tudni megtörni a budai Vár urai, se a köpcösök, se a bajszosok - hangoztatta.

Kövér László házelnök közölte, a tavaszi ülésszak utolsó ülése miatt igyekszik méltányos és elnéző lenni a képviselővel. Reméli, a képviselőnek nyáron lesz módja kipihenni magát és mentálisan sokkal jobb állapotban lévő frakcióvezetőt üdvözölhetnek majd - mondta.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára megjegyezte, hogy a jobbikos képviselő felszólalásának nagy része önmagáról szólt. Rossz produkciónak tartotta azt, amit a képviselő hétről hétre előad. A hitelességet hiányolta a politikus felszólalásaiból, mivel a Jobbik összeállt a legnagyobb posztkommunista oligarchával.

Szerinte a Jobbik-elnök elárulja sajátjait, amikor azok mellé áll, akikkel szemben a pártja létrejött. Megjegyezte azt is, Gyurcsány Ferenc a rendszerváltás előtt is politikai vezető volt.

Kifogásolta azt is, hogy a koronavírus-járvány alatt semmit nem csinált a Jobbik, a kormányt támadta inkább. Az államtitkár korunk Julius Caesarjának nevezte a jobbikos politikust, nem a dicsőséges hadvezérnek, hanem olyan embernek tartotta, aki jött, látott és majd nem győz bocsánatot kérni.

KDNP: sikeres járványkezelés után újraindítjuk a gazdaságot

Simicskó István (KDNP) kihívások évszázadának nevezve a 21. századot azt mondta, sikeres volt a koronavírus-járvány elleni védekezés. A kormány mindent megtett, jól szervezte a védekezést - jelentette ki.

Szólt arról is, hogy a baloldalra a védekezés során sem lehetett számítani, sőt még hátráltatta is azt.

Elmondta, hogy a jövő évi költségvetés segíti a gazdaság újraindítását és bízik benne, hogy az kellő garanciát jelent a magyar családoknak a boldoguláshoz.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára rámutatott arra, hogy a válságban nagyon fontos volt a stabil gazdasági háttér, a szuverén nemzeti politika, az emberek összefogása, a patrióta gazdaságpolitika.

Bele se merünk gondolni, mi lett volna, ha Gyurcsány Ferenc vezeti az országot a járvány alatt - hangoztatta, majd felidézte a 2010 előtti baloldali válságkezelést.

Bírálta Brüsszelt is, amely szerinte béna kacsaként viselkedett, szerinte mindenütt a nemzeti válaszok tudtak csak valós eredményt felmutatni.

Kitért arra is, hogy a járvány harmadik hullámának letörése után biztonságosabb és kevésbé törékeny gazdaságot akarnak létrehozni.

Fidesz: a családokat viselte meg legjobban a válság

Selmeczi Gabriella (Fidesz) köszönetet mondva az egészségügyi dolgozók munkájáért hangsúlyozta: a koronavírus-járvány harmadik hullámának legyőzéséhez nemzeti összefogásra volt szükség. Hozzátette: a baloldal azonban pánikkeltéssel igyekezett elbizonyítani az embereket, különbséget tettek vakcina és vakcina között.

Megjegyezte: a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően Magyarország 1-1,5 hónappal hamarabb tudott újraindulni az európai országoknál. A gazdaság újraindításának legújabb elemét, az 5,5 százalékos GDP-emelkedés esetén a gyermeket nevelőknek az átlagjövedelem mértékéig szóló személyi jövedelemadó-visszatérítést azért nevezte fontosnak, mert a családokat viselte meg leginkább a járvány.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta, hogy a baloldalra nem lehetett számítani a járványidőszakban. Úgy fogalmazott: a baloldal valós programja a vizitdíj újbóli bevezetése, melyről Gyurcsány Ferenc beszélt és a kórházak 45 százalékának bezárása, amelyet László Imre, a DK politikusa említett egy televízióinterjúban.

A baloldal azért nevezi a családok számára előnyös kormányzati adóvisszatérítési javaslatot ésszerűtlennek és elvetemültnek, mert ők nem a magyar családoknak adnák vissza ezt a pénzt, hanem a bevándorlókra és a bevándorlásra költenék, hogy így feleljenek meg Brüsszelben - vélekedett.