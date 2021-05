Kérdőjelek a tanárok második oltása körül

A hét elején kapták meg újabb SMS-behívóikat azok a pedagógusok, akiket az áprilisi kampányban oltottak be először a Pfizer vakcinájával, s a következő napokban lesz esedékes a második dózis. Az üzenetek azonban nem mindenkit töltöttek el megnyugvással – írja a Népszava, amely több olyan esetről értesült, amikor a behívóban csak annyi szerepelt: az érintett pedagógus az oltási papírján szereplő időpontban jelenjen meg. Csakhogy azon nem állt konkrét időpont, mert az első oltás napján még nem tudták megmondani egyes oltópontokon, pontosan mikor lesz lehetőség a második dózis beadására.

Vannak olyan tanárok is, akik arról számoltak be, már volt időpontjuk a második oltásra, ennek ellenére hétfőn ők is kaptak egy SMS-t, amelyben teljesen más napra hívták be őket.

A legnagyobb bizonytalanság viszont azok körében alakult ki, akik hétfőn, rövid időn belül két behívót is kaptak két különböző, például egy csütörtökre és egy szombatra szóló időponttal

– teszi hozzá a lap.

A Koronavírus Tájékoztató Központnál azt közölték: a pedagógusok második oltása ugyanazon a kórházi oltóponton lesz, ahol az első oltás volt, és főszabály szerint az első oltáshoz igazított időpontban – tehát aki az első oltást pénteken kapta meg, az a második oltást is pénteken kell, hogy megkapja. Hozzátették: eltérés csak az érettségi felügyelő tanároknál van, akik az érettségi zavartalan lebonyolítása érdekében szombatra kapnak második oltásra időpontot. Csakhogy a beszámolók szerint olyan pedagógusok is kaptak eltérő tartalmú SMS-eket, akik nem is érettségiztetnek.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke azt tanácsolja az érintetteknek, ha bizonytalanok, kérjenek tájékoztatást a második oltás pontos időpontjáról a kórházi oltópontokon, illetve ha valamilyen hibát észlelnek, azt a munkáltató felé is jelezzék.

