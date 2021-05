Megalakult a magyar drónkoalíció

Annak érdekében, hogy hazánk a pilóta nélküli járművek használata terén mihamarabb a világ élvonalába kerüljön, és mintaként szolgáljon az Európai Unió számára a jogszabályi környezet kialakításában, több, mint 60 alapító tag részvételével, köztük minisztériumokkal, háttérintézményekkel és érdekképviseleti szervekkel, valamint akadémiai és iparági szereplőkkel létrejött a Magyarországi Drón Koalíció (MDK) – írja közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A szervezetet

az Innovációs és Technológiai Minisztérium,

a Széchenyi István Egyetem,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint

a HungaroControl Zrt.

közösen hívták életre. Az együttműködési fórum koordinációs feladatait a Közlekedéstudományi Intézet és a Digitális Jólét Program (DJP) látja el.

„A drónok mára a hétköznapjaink részévé váltak és az elkövetkező években további széles körű növekedésre számítunk egyre több iparágban. Egy támogató szabályozási környezet kialakításán keresztül világszínvonalú drón-ökoszisztéma létrehozása a célunk, amely nemzetközi szinten is versenyelőnyhöz juttatja Magyarországot” – mondta Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.

„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Digitális Jólét Program keretében az elmúlt években már két koalíciót hívott életre és működtet sikeresen:

2017-ben a Magyarországi 5G Koalíciót,

2019-ben pedig a Magyarországi Mesterséges Intelligencia Koalíciót

hozta létre. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a koalíciós együttműködés mind az állam, mind a civil szervezetek és vállalkozások számára előnyös működési forma. Ezért célul tűztük ki, hogy ezen ipari platformok bővüljenek egy, a dedikáltan a drónokkal foglalkozó új koalíciós fórummal, melynek programirodai feladatait a Közlekedéstudományi Intézet látja el” – mondta Gál András Levente, a DJP szakmai vezetője.

Az MDK céljai közé tartozik, hogy a biztonságos üzemeltetés, és támogató jogszabályi keretrendszer mellett, ösztönözze a drónok széles körű elterjedését. Mindez lehetőséget teremt a magyar startupok, valamint a kis- és középvállalkozások számára, hogy nagy arányban vegyenek részt a drónok fejlesztésében, gyártásában, tesztelésében, illetve az azokon alapuló megoldások használatában akár nagyvállalati, egyetemi vagy nemzetközi partnerségben. Ennek köszönhetően a hazai vállalkozások versenyképességének erősödésére lehet számítani.

A koalíció feladata, hogy állandó szakmai és együttműködési fórumot biztosítson a fejlesztők, a felhasználói oldalt képviselő piaci és állami szereplők, valamint az akadémiai és szakmai szervezetek között. Emellett támogatást kíván nyújtani a pilóta nélküli légi járművek felhasználásához, fejlesztéséhez, oktatásához, teszteléséhez köthető DroneMotive kezdeményezésnek. A szervezet szellemi műhelyként is működik, ezért a tervek szerint szakértői- és munkacsoportokat hoz létre, valamint konferenciákat is szervez a jövőben. A Drón Koalíció szakmai közreműködésével alakíthatják ki Magyarország Drón Stratégiáját is.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Quique García