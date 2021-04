A teljes nyitásra készülnek a fővárosi fürdők

Szűts Ildikó tájékoztatása szerint a hétfői naptól a Széchenyi, a Szent Lukács, a Paskál és a Pesterzsébeti fürdőben újraindult a gyógyszolgáltatás, a Csillaghegyi strandon pedig hamarosan elérhető lesz ismét az uszoda használatának a lehetősége a versenysportolók számára. A fürdők a 2020 novemberében kiadott Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása alapján kizárólag orvosi beutalóval fogadhatnak vendégeket. A vezérigazgató megjegyezte, az érintettek folytathatnak egy korábban megszakított gyógykúrát, vagy akár újat is fölírhat a reumatológus szakorvos. Meghatározott esetben a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) saját orvosai is rendelkezésre állnak, a pontos részletekről az adott fürdőknél lehet tájékozódni.

Hogyan tovább?

A strandok és fürdők teljes nyitásával kapcsolatban Szűts Ildikó emlékeztetett: a BGYH abban az esetben tudja megnyitni a létesítményeit, ahogy erre a kormány engedélyt ad, ami nyilvánvalóan a járványhelyzet függvényében fog alakulni; erre – egyes hírek szerint – akár már májusban sor kerülhet. Ettől függetlenül a társaság megkezdte a felkészülést, bízván abban, hogy májusra, június elejére valamennyi fürdőlétesítmény kinyithat a teljes körű szolgáltatásokkal a vendégek számára. Készülniük azért is kell, mert a nyitást megelőzően általában szükség is van 2-3 hétre az alapvető takarítási, higiéniás és fertőtlenítő munkálatok elvégzésére.

A vezérigazgató az InfoRádió érdeklődésére azt is közölte, hogy a múlt novemberi zárlat óta „egy borzasztóan nehéz időszakon vannak túl, amely során szabályosan válságot kezelünk, ahogyan azt az egész ország tette”. A Budapest Gyógyfürdőinek fővárosi segítséggel sikerült átvészelnie az elmúlt időszakot – megtartva munkavállalói jelentős részét, aki száma ma is meghaladja a 850 főt, többségük állásidőn van és a bére mintegy 80 százalékát kapja – tette hozzá Szűts Ildikó. Reményét fejezte ki, hogy részben a fővárosi segítséggel, részben korábban felvett hitelekkel át fogják tudni vészelni a következő egy-két hónapot is, amit majd a cég likviditási és gazdasági helyzetének a rendberakása követhet.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs