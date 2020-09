Budai Egészségközpont: a tesztelés fontosabb, mint eddig bármikor (x)

Az új erőre kapó járvány elleni védekezés leghatékonyabb eszköze még mindig a tesztelés. Ez különösen igaz az influenzajárvány közeledtével, hiszen a Covid-19-fertőzés és a szezonális influenza jellemző tünetei – láz, köhögés, izomfájdalom – megegyeznek. Kizárólag a speciális reagenssel ellátott PCR-teszt képes különbséget tenni a két vírus között. A tömeges tesztelést igénylő lakosság azonban nincs könnyű helyzetben. Az állami szektorban működő akkreditált laboratóriumok maximális kapacitással működnek ugyan, de csak szigorú logisztika mellett képesek ellátni feladataikat. A magánegészségügyi szolgáltatók közül pedig sokan elrettentek a hatósági áras (19 500 forintos) koronavírus-teszteléstől, mert ez kevésbé kifizetődő.

Vezető magánklinikaként a Budai Egészségközpont folytatja privát és vállalati ügyfelei hatósági áras tesztelését. Dr. Varga Péter Pál, az intézet ügyvezető igazgatója szerint „kiemelt társadalmi érdek a járvány elleni védekezésben a szűrés”. Hozzátette, azért tartják fenn ezt a szolgáltatást, mert az intézmény továbbra is a valós népegészségügyi szükségletek mentén működik.

Hogy a tesztelés biztonságos körülmények között történjen, külön egységet alakítanak ki Királyhágó utcai telephelyükön. Az intézet vezetése belső átalakításokkal, a betegutak újratervezésével, és a higiénés protokollba sikeresen beépített levegőfertőtlenítő berendezések számának emelésével biztosította eddig is a páciensek és a munkatársak maximális biztonságát. A következő lépésként a szűréseket leválasztják egyéb szolgáltatásaikról: mind a vírust kimutató PCR-teszt, mind a már lezajlott fertőzést igazoló tesztelést egy külön épületben fogják működtetni. Ha az előszűrés ellenére, a vírusdiagnosztikára érkező páciensnél felmerül a gyanú, hogy esetleg fertőzött, vagy komolyabb tünetei lennének, ott helyben meg is tudják majd vizsgálni; szükség esetén, külön a fertőzöttek számára kialakított tüdőröntgen is rendelkezésre fog állni az új helyszínen.

A magánegészségügyi intézmény vezetője szerint a fertőzésből felgyógyultak rehabilitációja egy másik sarokpontja a válsághelyzet kezelésének, és jelenleg is dolgoznak az új szolgáltatás kialakításán. A legfrissebb adatok szerint az aktív fertőzöttek száma 14500-ra, a felgyógyultak száma 4500-ra tehető. A felgyógyultak gyakran hosszas intenzív ellátás után kerülnek haza. „Rehabilitációjuk egyértelműen gyorsítható, ha megfelelő szakszemélyzet és célirányos belgyógyászati-kardiológiai támogatás áll a sokszervi érintettséggel gyógyult páciensek rendelkezésére. A rehabilitációs programnak kardiológusok, mozgásszervi és légzésspecialisták mellett pszichológusok és dietetikusok is aktív közreműködői lesznek" – tette hozzá Dr. Varga Péter Pál.

A Budai Egészségközpont honlapjának Covid-19 menüpontja alatt szakorvosok által ellenőrzött felvilágosító anyagokat, naprakész közérdekű információkat és a koronavírushoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások leírásait találják meg az érdeklődők.

Nyitókép: Budai Egészségközpont