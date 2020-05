Találtak valami nagyon nem odaillőt a csapvízben

A Greenpeace legutóbb februárban mérte a Duna mikroműanyag-szennyezettségét, valamint két helyszínen is vizsgálta a folyóból kinyert budapesti ivóvizet, amelyek eredményei most váltak publikussá. Előbbire már többször is sor került, a mostani alkalommal azonban némileg

nagyobb szennyezettséget mutatnak a számok:

köbméterenként 150 részecskét, elsősorban polietilént és polipropilént találtak, ami 50 vagy annál kevesebb volt a korábbi mérések során.

A fővárosi csapvíz mikroműanyag-szennyezettségére vonatkozó mérésre először került sor. A Greenpeace Magyarország regionális vegyianyag-szakértőjének tájékoztatása alapján, ennek során is találtak műanyagszemcséket, azonban igen alacsony mértékben. 1500 liter vizet vizsgáltak egy észak-budai és egy csepeli iskolában, és míg előbbi helyszínen 7, utóbbin 10 részecskét mutattak ki. Fontos kihangsúlyozni – tette hozzá Simon Gergely az InfoRádiónak – hogy

ettől még bátran fogyasztható a budapesti csapvíz,

hiszen, ha egész éven át ezt fogyasztjuk, legfeljebb 5 részecske jut a szervezetbe. Ehhez képes egy amerikai felmérés szerint egy emberben átlagosan 70-100 ezer részecske is juthat, és például a palackos vízben is sokkal nagyobb az aránya ezeknek.

A szakember arra is kitért, bár korábban többször elhangzott, hogy a műanyag, műszálas ruhák mosása révén kerülhetnek mikroműanyagok a szennyvízhálózaton át az élővizekbe, a mostani vizsgálatok nem mutatták poliészter vagy poliamid jelenlétét. A szennyezésben ugyanakkor nagy szerepet játszanak az egyszer használatos műanyagok, ezért a Greenpeace újfent felhívja a döntéshozók figyelmét, hogy itt lenne az ideje elfogadni azt a jogszabálycsomagot, amelyet még februárban ígért meg a kormányzat, s ami

az egyszer használatos műanyagtermékek betiltását célozta

– tette hozzá a környezetvédő szervezet munkatársa, aki szerint ez fontos első lépés lenne egy valóban fenntartható, nyersanyagtakarékos, bölcsőtől bölcsőig gondolkodó gazdaság kialakításában.

Simon Gergely végezetül arra emlékeztetett, az Egészségügyi Világszervezet korábban már kiemelte, hogy bár nem ismert pontosan a mikroműanyagok egészségre gyakorolt hatása, egy részük vélhetően át is megy az emberi szervezeten, azonban többfajta műanyagadalék bizonyítottan káros hatással van, így a különféle lágyítószerek és égésgátlók.

Nyitókép: Pexels.com