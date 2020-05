Rendhagyó az idei anyák napja

Ugyan már péntek óta korlátlanul nyitva lehetnek a virágboltok az anyák napjára tekintettel - ahogyan azt a héten bejelentette a kormány a kijárási korlátozások előrehozott lazításaként -, kérdés, hogy a ma még sok helyütt érvényben lévő kijárási korlátozások figyelembe vétele mellett hogyan ünnepelhetnek a családok.

Az anyák napja hagyományosan az egyik legpozitívabb, legszebb ünnep Magyarországon, beárnyékolhatja azonban ezt, hogy főként az idősebb generációk tagjai estek áldozatul a koronavírusnak, ezért világszerte sok családban inkább a csendes megemlékezésről szól az idei anyák napja.

Az ünnep eredete

Az anyák, az anyaság tisztelete az ókorig nyúlik vissza. Görögországban Rheának, az istenek anyjának tiszteletéhez kapcsolták az anyák megünneplését. A modern kori ünnep amerikai eredetű és mindenképp világi természetű, bár az angolszász országokban az 1600-as évek óta megtartották - igaz, némiképp más tartalommal és indíttatásból az Anyák Vasárnapját. Utóbbi ünnep a húsvéthoz kötődött, amelyet akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapján tartottak. Minden évben a nagyböjt közepén a legtöbb szolgáló meglátogatta az „anya” gyülekezetét. A családjuktól távol dolgozó szolgálók ilyenkor szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét a marcipánnal töltött Simnel tortát.

Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját Julia Ward Howe Anyák Napi Kiáltványa segítségével. Howe az ünnepséget a polgárháború háború felszámolásának szentelte, és évekig Bostonban ünnepeket szervezett. Eredetileg a béke napjának tekintették az Anyák napját, hogy tiszteljék és támogassák azokat az anyákat, akik a polgárháború folyamán vesztették el fiaikat és férjeiket.

1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját amerikai nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Eredetileg május második vasárnapját szemelte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Célját 1914-ben érte el: Woodrow Wilson amerikai elnök 1914. május 9-i proklamációjával hazájában minden év május második vasárnapját az anyák hivatalos ünnepévé nyilvánította.

Az ünnep, mint oly sok másik is az évek, évtizedek alatt egyre inkább elüzletesedett, ahogyan a virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedők is meglátták a lehetőséget benne. A kereskedők kezdték népszerűsíteni egyre több helyen Európában és Amerikában is. Ez persze kiváltotta Jarvis ellenszenvét, olyannyira, hogy élete végére megbánta megbánta tettét és nem akarta nevét anyák napjával kapcsolatba hozni.

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay.com