Süli János: előbbre is hozható Paks 2 átadása

Mivel a hatóságnak 15 hónapja van a döntés meghozatalára, ezért a főépület kivitelezése – a várható pozitív döntést követően – 2021 decemberében indulhat meg – ismertette Süli János. A Paksi Atomerőmű két új blokkjának megépítéséért és üzembehelyezéséért felelős tárca nélküli miniszter jelezte,

az előreláthatóan 18 hónapig tartó földmunkákat hamarabb megkezdenék a területen. Az erre vonatkozó engedélyeket három hónappal később, jövő ősszel adják be.

A döntési hatáidő itt negyed év, vagyis 2021 januárjában elindulhatna a munka. A tárcavezető szerint ezzel akár előbbre is hozható az erőmű átadása, hiszen nyolc hónapon keresztül párhuzamosan zajlanának a folyamatok,

pontos időpontot azonban a többszöri határidőmódosítás miatt most nem mondott, csak annyit, hogy 2030 előtt elkészülhetnek.

Süli János a finanszírozási szerződés tervezett módosításáról jelezte, már egyeztettek az orosz féllel a végtörlesztési határidők kitolásáról. A tervek szerint ugyanis úgy módosítanák a megállapodást, hogy a magyar állam nem a korábban rögzített 2026-os időponttól kezdje törleszteni a 10 milliárd eurós hitelt, illetve kamatait, hanem akkortól, amikor az új blokkokat üzembe helyezték.

Süli János szerint az új blokkok megépítésének szükségességét mutatja, hogy az elmúlt 6 évben 800 megawattal emelkedett a villamosenergia-csúcsigény, és januári történelmi maximumhoz képest a most decemberi terhelési csúcs között 2,5 százalékos növekedés volt. A szakember elmondta: az is okozott némi csúszást a tervezésekben, hogy "a rendszerbe bejön 4-7000 megawatt naperőmű-kapacitás, akkor a naperőműnek is valamilyen mértékű terheléskövetésre alkalmasnak kell lenni, ezért a teljesítmény-változásból adódó igénybevételeket újra kellett számolni".

Az új blokkok esetében 92 százalék feletti kihasználtsági tényezővel számolnak, mert 18 havonta lesz tervezett egy hónapos leállás. Paks 1 most 90 százalékos kihasználsággal működik.

"Brüsszel megállapította, hogy a paksi bővítés gazdaságos, nem szükséges állami támogatás - de ezt még úgy állapította meg, hogy még 5 euró volt a szén-dioxid-kvóta. Most 25-30 euró között van, vagyis nekünk, más erőművekhez képest, nyereségesebbé teszi a villamosenergia-termelést. A bizottság azonban

még a korábbi adatokkal is 7,35 százalék profitot számolt ki a teljes élettartamra."

Süli János azt mondta, Paks 2 megépítésével 17 millió köbméter szén-dioxidot spórol meg az ország, ugyanis ennyi lenne a kibocsátás, ha az energiát hagyományos erőművekkel állítanánk elő.

