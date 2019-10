Megemlékezéseket tartottak a nemzeti gyásznapon - a nap hírei

Országszerte és a határon túli településeken is megemlékezéseket tartottak a nemzeti gyásznapon. Az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulóján a budapesti Kossuth téren ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra engedték Magyarország lobogóját. Áder János köztársasági elnök a Batthyány Mauzóleumnál azt mondta: Batthyány Lajos életútja arra figyelmeztet, mekkora érték az ország szabadsága és függetlensége. Tarlós István főpolgármester arról beszélt: 1849 október 6-a minden magyar ember mély gyászának napja volt és az aradi vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkezdődött. Orbán Viktor kormányfő Facebook-oldalán méltatta a 170 évvel ezelőtti hősöket.

Aradon kívül számos más határon-túli településen is megemlékeztek a 170 éve kivégzett aradi vértanúkról a nemzeti gyásznapon. Románia mellett a többi között a Felvidéken és a Kárpátalján is voltak rendezvények. Az Aradon tartott gyászmisén Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes is részt vett. A romániai Oklándon tartott hálaadó Istentiszteleten Kövér László, az Országgyűlés elnöke azt mondta: az 1848-49-es szabadságharc erőt adott, hogy a magyarság felülkerekedhessen a 20-21. század kihívásain.

Országszerte megemlékezéseket tartottak a hétvégén Göncz Árpád halálának évfordulója alkalmából. Göncz Árpád volt a rendszerváltozás utáni Magyarország első államfője, első mandátumának letelte után, 1995-ben újraválasztották. A néhai köztársasági elnök halálának évfordulóján azokon a településeken tartanak megemlékezéseket, ahol közteret neveztek el róla, szobrot, emléktáblát állítottak. A főváros 13. kerületében a Városközpont viseli a nevét, a 3. kerületében, egykori lakhelyén, a Bécsi úti házon emléktáblát állítottak, az Óbudai Egyetem parkjában a Göncz Árpád Baráti Kör által ültetett fa és róla készített mellszobra áll.

Egy hetet adott a brit miniszterelnöknek a brexitvita megoldására az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő Finnország miniszterelnöke. Antti Rinne a Boris Johnsonnal tartott szombati telefonos megbeszélés után egy német lapinterjúban elmondta: csakis ezáltal lehetséges, hogy a Brexit kérdését megfelelő módon megvitathassák az október 17-18-án esedékes uniós csúcstalálkozón. Ezzel egy időben Boris Johnson brit miniszterelnök azt kérte vasárnap megjelent cikkében, hogy az Európai Unió ragadja meg az új brit Brexit-megállapodási javaslatok teremtette lehetőséget. Megismételte: az Egyesült Királyság október 31-én, a Brexit jelenleg érvényes határnapján kivonul az Európai Unióból.

A pusztító nyereségvágy és anyagi érdek áldozatainak nevezte a világ eltűnésre ítélt népeit, kultúráit és térségeit Ferenc pápa. A katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikában tartott misével nyitotta meg az Amazonas térségének szentelt vatikáni püspöki tanácskozást. Az argentin pápa megjegyezte, a történelem során az evangelizációt túl sokszor helyettesítette már a gyarmatosítás. A misén az Amazonas térségében élő etnikai csoportok és törzsek is képviseltették magukat. Az ünnepélyes szertartás nyitotta meg a Vatikánban október 27-ig tartó rendkívüli szinódust.

Koszovóban az előzetes adatok szerint a két legnagyobb ellenzéki párt kapta a legtöbb szavazatot az előrehozott parlamenti választáson. A harmadik helyen a Hashim Thaci államfő nevével fémjelzett Koszovói Demokrata Párt végzett. Ramush Haradinaj távozó kormányfő pártja és annak koalíciós partnerei a 4. helyen végeztek. A részvételi arány az előzetes jelentések szerint 44 százalékos volt, ami 3 százalékkal magasabb, mint a két és fél évvel ezelőtti előrehozott parlamenti választáson volt.

Véget ért Tunéziában a korábbi elnök halála miatt rendezett előrehozott parlamenti választás. Előzetes értesülések szerint a választási részvétel alacsony volt. Mintegy 15 ezer jelölt indult pártlistákon, illetve függetlenként a 217 parlamenti helyért. Mintegy 7,2 millió szavazásra jogosult adhatta le szavazatát. A nem hivatalos végeredmény szerdára várható. Az előrehozott elnökválasztás második fordulóját október 13-án tartják.

Egyelőre kizárja Észak-Korea az újabb munkamegbeszéléseket a nukleáris leszerelésről az Egyesült Államokkal. A phenjani állami hírügynökség a külügyminisztériumra hivatkozva közölte ezt, miután szombaton megszakadtak a Stockholmban folytatott egyeztetések. Kim Mjong Gil észak-koreai főtárgyaló szombaton arról beszélt: a tárgyalások nem feleltek meg a várakozásoknak és szerinte ez kizárólag az Egyesült Államok hibája. Az amerikai külügyminisztérium ugyanakkor jó megbeszélésekről számolt be.

Irakban a belügyminisztérium összesítése szerint több mint 100 ember vesztette életét és több mint hatezren megsebesültek az október eleje óta tartó országos tüntetéssorozaton. A tárca szerint a biztonsági erők nyolc tagja is a halottak között van. A hatezer sebesültből több mint 1200-an a rendvédelmi szervek tagjai. Irak több városában kedd óta zajlanak tüntetések a munkanélküliség, a kormányzati korrupció és a hiányos közszolgáltatások miatt.

Tagadja az ukrán elnök, hogy Donald Trump nyomást gyakorolt volna rá annak érdekében, hogy induljon vizsgálat egyik választási ellenféle, Joe Biden volt alelnök ügyében. Volodimir Zelenszkij a japán hírügynökségnek adott interjúban azt mondta, egy ilyen eljárásra az alkotmány nem hatalmazza őt fel. Az ukrán elnök most először beszélt a külföldi médiának azokról a vádakról, amelyek alapján Washingtonban megindították Donald Trump ellen az alkotmányos vádeljáráshoz szükséges vizsgálatot.