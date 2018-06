Ez a medve nem az a medve, de hol jár a híres mackó?

A sajókeresztúri játszótéren és a miskolci autóúton ugyanaz a medve kószált. Ez a medve azonban nem azonos a korábban az országot átszelő nőstény medvével. A mostani egyed valószínűleg egy boccsal érkezett. A részletekről Nagy Júlia, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság kommunikációs osztályvezetője beszélt.

Nagy Júlia, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának kommunikációs osztályvezetője az InfoRádiónak elmondta: a Sajókeresztúr határában látott medve nem az a medve, amelyet ők engedtek el a múlt héten, hiszen felvételekből jól látható, hogy

ez a medve egy jóval nagyobb példány.

Ráadásul az is valószínűsíthető, hogy egy kis bocs is van vele. Nagy Júlia azt is elmondta, hogy ez lehetett az a medve, amit Miskolcon észleltek, a József Attila úton.

"A későbbiekben ugyanennek a medvének a nyomát próbáltuk követni: Felsőzsolcán fordult elő, később pedig Mályi határában észlelték. Jelenleg azt kutatják a kollégák, hogy melyik irányban indulhatott tovább" - mesélte az osztályvezető.

Ne szelfizzünk a medvével!

Nagyon fontos, ha medvét látnak, azonnal jelentsék be a Természetvédelmi Őrszolgálat ügyeleti telefonszámán, vagy a 112-n, hogy a kollégák ki tudjanak menni - hangsúlyozta Nagy Júlia.

Ne kezdjünk el udvarolni neki.

Ne fordítsunk hátat neki.

Ne szelfizzünk vele.

Ne kezdjünk el kiabálni vele.

Ne nézzünk a szemébe,

mert ez agresszivitást válhat ki belőle.

Ha esetleg két lábra áll, feküdjünk le és védjük a fejünket, ne emelkedjünk magasabbra, mert attól csak megijed, és támadhat - tanácsolta az osztályvezető. Ha pedig még kellő távolságban vagyunk tőle, fogjuk menekülőre.

Tervek

Nagy Júlia szerint

a medve későbbi sorsa attól függ, hogy fog viselkedni. Ami számukra nagyon fontos, hogy a medve, és a helyi lakosság is biztonságban legyen.

Túlszaporodó szlovákiai medveállomány

Valószínűleg mostanra nőtt akkorára a medvepopuláció Szlovákia területén, hogy újabb élőhelyeket keresnek a medvék maguknak, és Magyarország van legközelebb hozzájuk, ezért indultak el ebbe az irányba - vélte Nagy Júlia.

2016 márciusában 2235 medve élt Szlovákiában, amelyből 16 elpusztult, 18-at pedig vadászok lőttek le. A farkasok valamivel többen, 2540-en voltak, 47-et vadásztak le, és hat pusztult el - írja a parameter.sk.

2016-os erdőgazdálkodásról szóló jelentésben a minisztérium leszögezi: "A medve- és farkasállomány szabályozása is szükséges, és nem csak a vadállományban okozott tetemes anyagi károk miatt, hanem azért is, mert bizonyos területeken túl nagy koncentrációban jelennek meg az említett nagyragadozók."