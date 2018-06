Újra szabadlábon a magyar medve - itt az utolsó fotó

Éjjel szabadon engedték a Sándorfalvánál befogott medvét. Az állat néhány napig a Szegedi Vadasparkban állomásozott.

Szerda éjszaka szabadon engedték azt a medvét, amelynek mozgását fél Magyarország követte az elmúlt hetekben. Az állat több mint 300 kilométert gyalogolt, számos alkalommal érintett lakott területet. Az ország mackóját Sándorfalvánál fogták be múlt hét szombaton: altatólövedékkel kábították el, mert már lakott területen belül kóborolt. Az elmúlt napokat a Szegedi Vadasparkban töltötte, ott várta, hogy egy szakértői bizottság döntsön a sorsáról.

Szerda este érkezett meg a Szeged Vadasparkból a medvét szállító láda az elengedés helyének közelébe, a szlovák-magyar határtól nem messze - írta a délmagyar.hu.

A célhoz már szakadó esőben érkezett a konvoj, talán ennek volt köszönhető, hogy a mackó kicsit gondolkodott, hogy egyáltalán kimenjen-e a ládájából. Végül azonban némi noszogatás után, éjféltájban meggondolta magát, és komótosan kisétált az erdőbe, ahol fél percen belül el is tűnt.

Hosszú volt az éjszakája a Bükki és Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság közel 20 munkatársának. 2018. június 13-án éjszaka ugyanis a szlovák-magyar határtól nem messze szabadon engedték azt a medvét, amely az elmúlt hetekben lázban tartotta az országot.

A medve barangolását széles körű szakmai összefogás kísérte az elmúlt napokban, s ez valósult meg a további sorsának eldöntésében is, amelyben a Nemzeti Park Igazgatóságok szakemberein túl az egyéb szakmai szervezetek is együtt gondolkodtak. A medve elengedésének helyszíneként végül olyan területet választottak ki a természetvédelmi szervezetek szakemberei, amely távol van a lakott településektől, tradicionális medveélőhely, ahol stabil medvepopuláció él és a szlovákiai medveállománnyal is szerves kapcsolatban áll.

Az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy egy vadon élő, több mint 10 éves egészséges nőstény medve vándorlását kísérhettük nyomon a médiának köszönhetően, amelynek további bocsai már nem várhatóak. A nemzeti parkok szakemberei a következő időszakban folyamatosan igyekeznek majd figyelni a mozgását, s ha újból lakott települések közelébe kerülne, azonnal közbelépnek - olvasható a Bükki Nemzeti Park honlapján.