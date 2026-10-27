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Keresztbe fordult egy birkákat szállító utánfutó.
Nyitókép: MKIF Zrt.

Keresztbe fordult az állatokkal teli utánfutó, aztán jött a baj, mint a filmeken

Infostart

Látványos videófelvételt tett közzé az MKIF Zrt. egy autópályán történt balesetről, amelyben egy élőállatokat szállító utánfutós jármű vesztette el a stabilitását. A közútkezelő a biztonságos vontatás szabályaira hívta fel a figyelmet.

A felvétel (amely szerintünk az M7-en készült) tanúsága szerint a szerelvény nem túl nagy sebességgel haladt a sűrű forgalomban, amikor az utánfutó hirtelen belengett, majd a pickup a vontatmánnyal együtt keresztbe fordult a sávokban, és a belső szalagkorlátnak ütközött.

A mögötte érkező személyautóknak és kamionoknak mindössze néhány másodpercük maradt a baleset elkerülésére.

Az MKIF Zrt. hangsúlyozta, hogy az utánfutót vontató gépkocsik számára autópályán 80 km/h a megengedett legmagasabb sebesség.

Kiemelték: indulás előtt elengedhetetlen a műszaki állapot és a rakomány – különösen az élőállatok – megfelelő rögzítésének ellenőrzése.

A megpakolt utánfutó jelentősen módosítja a menetdinamikát és a féktávot, belengés esetén pedig hirtelen fékezés helyett stabil kormányzással és fokozatos lassítással kell megpróbálni visszanyerni az uralmat a jármű felett.

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Kezdőlap    Autó    Keresztbe fordult az állatokkal teli utánfutó, aztán jött a baj, mint a filmeken

közlekedés

m7-es autópálya

birka

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