Large pothole in Montreal, Canada.
Nyitókép: Marc Bruxelle/Getty Images

Régi-új veszély az utakon, ami feladja a leckét az autósoknak

Infostart / MTI

Az elmúlt napokban az időjárás változása, a napi hőingás hatására hirtelen megnőtt az utakon a kátyúk száma, a kisebb-nagyobb gödrök a következő hónapokban fokozott veszélyt jelentenek az autósoknak – hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége.

A szervezet tájékoztatása szerint a lakott területen kívül bekövetkező kátyúkárok esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez kell fordulniuk a károsultaknak, míg lakott területen belül ilyen ügyekben az adott önkormányzat megfelelő szerve, Budapest fő- és tömegközlekedési útjain pedig a Budapest Közút Zrt. az illetékes. Az elbírálás során az útkezelők általában a nem megfelelően dokumentált kártérítési igényeket utasítják el, de azok sem számíthatnak kártérítésre, akik úthibára figyelmeztető jelzőtáblával ellátott útszakaszon szenvednek ilyen balesetet.

A FBAMSZ kiemelte: továbbra is érdemes kátyúbiztosítást kötni, amelynek számos előnye van az útkezelővel intézett kártérítéssel szemben. Évi 4-5 ezer forintos díj ellenében már található megfelelő kátyúbiztosítás, amit általában a kötelező biztosítás vagy a casco mellé kötnek kiegészítő biztosításként, de egyes biztosítók önálló termékként is kínálják. A kátyúbiztosítás kedvezményezettjei nem az útkezelőnek, hanem közvetlenül a biztosítójuknak jelentik a kárt, ami eleve megnöveli a sikeres kárrendezés esélyeit.

Egyes módozatok a figyelmeztető táblával ellátott útszakaszokra is fedezetet nyújtanak.

A megfelelő dokumentációra kátyúbiztosítás esetében is szükség van. Fontos, hogy az autós maradjon a helyszínen, mert tanúkat vagy hatósági jegyzőkönyvet csak így tud szerezni. Autópályán lehetőség szerint a legközelebbi biztonságos helyszínen kell megvárni az útellenőrt. Célszerű minél több fényképet készíteni a kátyúról és a sérülésről, figyelve arra is, hogy a helyszín ezek alapján jól beazonosítható legyen. A fényképek mellett érdemes az esetleges tanúk elérhetőségét is megszerezni, a kártérítés folyósításáig pedig meg kell őrizni a sérült alkatrészeket – ismertette a szövetség.

