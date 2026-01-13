Rég nem történt ilyen, ennek nem fognak örülni az autósok

Szerdán literenként bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj nagykereskedelmi ára azonban nem változik a holtankoljak.hu információi szerint.

A bejelentés alapján január 14-től az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 559 forint/liter

gázolaj: 568 forint/liter

Amennyiben a nagykereskedelmi változásokat a kutak áraiban is érvényesítik, a fenti árakkal lehet találkozni a töltőállomásokon szerdától.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) keddi jelentése szerint a járműüzemanyagok ára 2025 decemberében 8,6 százalékkal mérséklődött 2024 decemberéhez képest, míg 2025 novemberéhez viszonyítva 1,7 százalékkal csökkent.