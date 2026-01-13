A legrosszabb helyen állt meg az önvezető autó, menekülőre fogta az utas – videó

Egy kissé ijesztő jelenetet rögzítettek Phoenixben: egy Waymo önvezető autó véletlenül a villamos síneire hajtott, az utasa pedig inkább kiugrott a járműből, mielőtt villamos érkezett volna – számolt be a hvg.hu.

A dél-phoenixi kereszteződésnél készült videón látszik, hogy az autó megáll a síneken, majd az utas gyorsan elmenekül. A jármű ezután továbbgurult, miközben a közelben már közlekedett a villamos. A szakértők szerint az eset egy úgynevezett „határeset” volt, amit az önvezető rendszerek nehezen kezelnek – különösen ott, ahol az útvonalak az építkezések miatt megváltoztak.

A városi közlekedést üzemeltető Valley Metro gyorsan reagált, a vonatforgalmat ideiglenesen átszervezték, komoly fennakadás azonban nem történt.

A Waymo járművei 29 kamerával vannak felszerelve, és hetente frissítik útvonalukat és rendszereiket.

