2025. december 2. kedd
Autók az esős városi éjszakában.
Nyitókép: Getty Images/MarkD800

Alaposan fel van adva a lecke a magyar autósoknak

Infostart

Az utóbbi évek tapasztalatai, tudományos álláspontja alapján kijelenthető, hogy teleink időjárása komoly mértékben megváltozott.

Ritka vendég lett a hó, a tartós fagy, ami kihat az autózásra is. Manapság inkább a sűrű esőben, sötétben, ködben való vezetés az egyik legnehezebb helyzet, amellyel a sofőrök az utakon szembesülhetnek – írja a vezess.hu.

Nyáron egyre hosszabbak a száraz időszakok, így igazi tartós esőkkel inkább télen kell szembesülnünk, ami ugyanúgy megköveteli az átállást vezetési szokásokat tekintve.

A nedves útfelület csökkenti a gumiabroncsok tapadását és megnöveli a fékutat. Ugyanakkor jelentősen romlik magának a járműnek a láthatósága, ráadásul a sofőrnek is rosszabb rálátása van a forgalmi helyzetre. Ennek ellenére számos autós kifejezetten alábecsüli ezeknek a jelentőségét, ami következésképpen növeli a balesetek kockázatát.

A szakértők ezért óva intenek azoktól a leggyakoribb hibáktól, amelyek esőben nemcsak az adott sofőrt, hanem a többi közlekedőt is veszélyeztetik.

Hosszabb fékút és kritikus követési távolság

Az első alapvető hiba a túl nagy sebesség, mivel a nedves út akár 50 szézalékkal is megnövelheti a fékutat. A sofőrök ráadásul gyakran nem figyelnek a láthatatlan vízrétegre, amely aquaplaninget (vízre felfutást) – azaz a gumiabroncs és az úttest közötti kapcsolat elvesztését – okozza.

További kockázatot jelent a helytelen fékezés. A fékpedál hirtelen lenyomása nedves aszfalton könnyen megcsúszáshoz vezethetet, ezért javasolt a fokozatos fékezés. Ezzel függ össze a járművek közötti elégtelen követési távolság is, ami esőben ráfutásos balesetekhez vezet abban a pillanatban, amikor az egyik autó hirtelen fékezni kezd.

Az autós lap arra is felhívja a figyelmet, hogy gyakori probléma az automata fényszórók okozta összevisszaság, valamint a ködlámpák helytelen alkalmazása. Korlátozott látási viszonyok esetén (ez érvényes sűrű esőben, de havazásban és ködben is) az autósok

kötelesek bekapcsolni a hátsó ködlámpát,

hogy autójuk jobban látható legyen a mögöttük haladók számára. Ugyanakkor ha nincs rá szükség, akkor sokan elfeledkeznek erről, és jó látási viszonyok mellett is üzemeltetik a zavaróan erős fényforrást.

A balesetek kockázatát némi józan ésszel, koncentrációval, pár alapvető szabály betartásával minimalizálni lehet. A legfontosabb az alacsonyabb sebesség, ugyanazon az úton ne haladjunk annyival, mint száraz körülmények között. Figyeljük a vízátfolyásokat, mélyedéseket, kátyúkat, amelyeken felúszhat az autó – hangsúlyozzák.

Ilyenkor fokozottan ügyeljünk a követési távolságra, tartsunk nagyobb teret a többi közlekedőtől, ha valaki nagyon nyomul mögöttünk inkább engedjük el.

Ne felejtsük el ellenőrizni a gumiabroncsokat sem, amelyeknek nemcsak megfelelő profilmélységgel, hanem megfelelő nyomással is rendelkezniük kell. A modern gumiabroncsok képesek elvezetni a vizet, de ha a gumi kopott, akkor nem segít, hogy valaha márkás darabról volt szó.

Neves úton kerüljük a hirtelen irányváltást, heves sebességváltoztatást, inkább az egyenletes, nyugodt tempóra törekedjünk. Végül, de nem utolsósorban ne felejtsük el tisztán tartani a szélvédőt. Az ablaktörlők legyenek jó minőségűek, és állapotúak, valamint sose feledkezzünk meg a páramentesítésről, a homályos szélvédő potenciális balesetveszély.

közlekedés

autó

közlekedésbiztonság

