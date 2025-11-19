ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda Erzsébet
Man on pedestrian crossing in autumn, in danger of being hit by car
Nyitókép: PinkBadger/Getty Images

Komoly veszélyeket rejt a zebrán való átkelés – egész csokornyi videó bizonyítja

Infostart

Sok autós egyáltalán nincs tekintettel a gyalogosátkelőkre, számos veszélyes szabálytalanság történik naponta az egész országban. Szerencsére az esetek egy részét a többi közlekedő fedélzeti kamerája is rögzíti.

Gyalogátkelőn átsétálni sajnos nem rutin, hanem küzdelem. A fedélzeti kamera felvételek tökéletesen megmutatják, hogy rengetegen nem megfelelően közelítik meg a zebrákat – írja a Budapesti Autósok.

Egy 6 videóból álló összeállítást tett közzé a közösségi oldal, mindegyiket egy-egy olvasó fedélzeti kamerája rögzítette.

Az első eset a 20. kerületben, az Ady Endre téren történt, 2025.11.10-én és egy menetrend szerinti autóbuszon a buszsofőr saját kamerája rögzítette. „A buszról leszálló utasok próbálnak a megálló előtti gyalogátkelőn átkelni, a leggyorsabb már az úttesten, mikor a különjárati autóbusz nagy sebességgel, záróvonalat átlépve előzésbe kezd, különösebb lassítás nélkül érkezik meg a gyalogátkelőre.” – fűzte az esethez a felvétel beküldője.

A második videóban a 13. kerület, Jász utca és Szegedi út sarka látható. A beküldő megjegyezte, a rendőrök nem díjazták a BMW-s viselkedését, gyorsan utána is eredtek.

A harmadik eset Tatabányán történt, az 1-es főúton: „Az 1-es főút tatabányai részén van két olyan gyalogátkelőhely, ahol a lámpa sárgán villog. Ha a gyalogos megnyomja a gombot akkor vált pirosra a közútnak a lámpa. A robogós Úr azt nehezményezte, hogy a sárga lámpa miatt miért álltunk meg… Előzött a gyalogátkelő hely előtt, átlépte a záróvonalat” – fűzte hozzá a beküldő.

A negyedik felvételen a 3. kerületben járunk: „Már amikor a VW Crafter-t láttam, hogy kielőz, elkezdtem dudálni, jelezve a gyalogosoknak egészen a Ford megállásáig. Szerencsére ez is felkelthette a figyelmüket mind a gyalogosoknak, mind a szabálytalankodóknak és nem történt sérülés, meg tudott állni időben a Ford, de sajnos nem értette mi a gond a tettével és még vitázott egy sort az egyik zebrán átkelővel.”

Az ötödik felvétel a Gyömrői úton készült, „a Volvo sofőrjének ideje többet ér másnál, még akkor is ha esetleg egy ember életébe kerül” – írta a portál olvasója.

Végül az utolsó, hatodik felvételen a 15. kerületben vetődött be egy autós a gyalogos elé.

