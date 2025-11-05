ARÉNA - PODCASTOK
Retteghet Magyarországon, akinek ilyen autója van

Infostart

Kiderült, mely márkákra buknak most leginkább az autótolvajok Magyarországon: szabályosan vadásznak ezekre a bűnözők.

2025 első felében 201 személyautót körözött a rendőrség Magyarországon – derül ki az ORFK adataiból. Bár a lopások száma csökkent a tavalyihoz képest, az elmúlt évek átlagához mérten idén még mindig élénk az autótolvajok tevékenysége.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által a Vezess részére küldött statisztikák szerint 2025 első hat hónapjában 201 személyautóra adtak ki körözést — ez derül ki a vezess.hu összegzéséből.

A márkák szerint az Opel, a Suzuki és a Ford állnak az első helyeken: az Opelt 25 esetben keresték, a Suzukit és a Fordot pedig 21–21 körözés követte.

A top tízben ott van még a Volkswagen, Renault, Peugeot, Audi, BMW, Fiat és Toyota is; a lista második felében pedig szerepelnek olyan márkák, mint a Mercedes-Benz, Hyundai, Skoda vagy a Lada.

Idén több régi márka — például Lada és Trabant — is feltűnt a körözési jegyzéken.

