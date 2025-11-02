ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 2. vasárnap
Nyitókép: Pexels

Veszélyes alkatrész miatt hívják vissza Fordok tömegeit

Infostart

A látszólag jelentéktelen alkatrész egy gyártási hiba miatt nagyon veszélyessé is válhat, emiatt több mint százhetvenezer járművet kellett a cégnek visszahívnia.

Újabb gond akadt bizonyos Ford-modellekkel az értékesítés után, ezúttal egy látszólag veszélytelen alkatrész miatt kellett megkongatni a vészharangot – írja a Totalcar.

Bizonyos, nyitható napfénytetővel felszerelt modelleknél előfordulhat, hogy a nyitáskor kiemelkedő légterelő egyszerűen lerepül a helyéről. Ennek az alkatrésznek az a feladata, hogy szabályozza a légáramlást, de egy gyártási hiba miatt így akár veszélyes „lövedékké” is válhat.

Az elemet egy külsős cég, a Webasto Roof Systems szállította a Fordnak, ám előfordult, hogy felesleges anyag maradt az alkatrészt rögzítő kapcsokban, és emiatt nyitott állapotban nem tud a helyére kattanni.

Már 341 bejelentés érkezett a gyártóhoz a hibáról, két esetben pedig a sofőrt is eltalálta a lerepülő darab. A balesetveszély miatt az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) visszahívást rendelt el.

A visszahívásban összesen 174 853 autó érintett, melyek a 2021-ben és 2022-ben készültek. Közülük 91 850 F-150, 39 460 Super Duty, 34 573 Expedition és 8 969 Lincoln Navigator.

Kína: az e-buszok királya

Kína: az e-buszok királya

Egyre népszerűbbek az elektromos buszok az európai tömegközlekedésben, de a helyi ipar sokszor nem tudja kielégíteni az igényeket. A kínai e-buszok így egyre többször teret nyernek.
