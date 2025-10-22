Cseh autógyár-bezárás: egyelőre nem hat ki Magyarországra

Egyelőre nincs szó gyárbezárásról, mindössze a termelést függesztették fel a Hyundai csehországi üzemében.

Krebsz Zoltán, az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta, hazaküldik a dolgozókat, akik a kollektív szerződés alapján a bérüknek csupán a 70 százalékát fogják megkapni, jelenleg arra a két napra, amikor a termelést fel fogják függeszteni; ez a piaci kereslet csökkenésére válasz a koreai márkától, amely a vásárlásokhoz igazítja a gyár termelését.

"Elsősorban a kínaiak térnyerésével magyarázható.

Olyan kimutatások készülnek, hogy 2030-ig nagyjából 2 millió autó lehet az, amit a kínai gyártók Európában eladhatnak, ez a kétmillió autó természetesen az európai gyártóktól fog hiányozni" - tette világossá.

Szintén egy kimutatást citált, amely alapján az európai autógyárak zöme nagyjából 55-65 százalékos kapacitáskihasználással működik csak, ez viszont megengedhetetlen.

A kínaiakat szerinte hajlamosak vagyunk villanyautó-gyártóként aposztrofálni, de a kínaiak ugyanúgy gyártanak hibrid és tölthető hibrid járműveket is a legtöbb márkánál; a villanyautóknál pedig gyakorlatilag szuperhatalomnak tekinthetők.

A magyar autógyártásra azonban - mint folytatta - ez egyelőre nem gyakorol kedvezőtlen hatást.

"A BYD nagyon nagy volumennel érkezik meg Magyarországra - Szegeden épül az autógyára -, és nem csak magát az autógyárat telepítették ide, hanem kompletten Hollandiából az egész vezérkar ideköltözik, Magyarországon lesz a BYD európai központja és a fejlesztési központja is. A BMW már termel Magyarországon, semmiféle megszorításról vagy hasonló tervekről nem lehet beszélni" - tette világossá.

Egyelőre a többi Magyarországon működő autógyárból sem érkeztek kedvezőtlen hírek.