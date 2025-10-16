Várjunk még a tankolással!

Gázai fegyverszünet: rugalmas az érintettek hozzáállása a szakértő szerint

Törékeny a gázai tűzszüneti megállapodás - mondta az InfoRádió Geotrendek című műsorában Nagy Dávid, Izrael szakértő, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hozzátette: az amerikai elnök 20 pontos béketervének mindössze az első 2 pontja valósult meg eddig, a többiről továbbra tárgyalásokra van szükség az Izrael és a Hamász között, és korántsem biztos, hogy lesz egyezség.