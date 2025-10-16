Várjunk még a tankolással!

Pénteken csökken a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal - írja a Holtankoljak.hu.
A csütörtökön még érvényes átlagárak a következők:
- 95-ös benzin: 581 forint/liter
- gázolaj: 586 forint/liter
Az észak-ukrajnai Csernyihiv úgy döntött, a város egyik terét Donald Trump amerikai elnökről nevezik el – írja a The Kyiv Independent.
A világ nyolc országában a lakosság több mint fele napi maximum 1000 forintból él, ami több száz millió embert jelent, azonban nem ez lehet a szegénység egyetlen mutatója.
After Hamas handed over two dead Israeli hostages overnight, Israel returns 30 dead Palestinians - a ratio agreed in the first phase of the peace deal.