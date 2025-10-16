ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Várjunk még a tankolással!

Infostart

Pénteken mind a benzin, mind a gázolaj ára ugyanabba az irányba változik, de nem ugyanolyan mértékben.

Pénteken csökken a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal - írja a Holtankoljak.hu.

A csütörtökön még érvényes átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 581 forint/liter
  • gázolaj: 586 forint/liter

