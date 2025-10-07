Sikerült az óbudai traffipaxokat megint kiakasztani, többször is

A BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság területén folyamatosan mérik a gépjárművek sebességét a gyorshajtások visszaszorítása érdekében.

A kihelyezett traffiboxok 2025. szeptember 1. és 30. között összesen 561 olyan gépkocsit mértek, amelyek átlépték a megengedett legnagyobb sebességhatárt.

A 70 km/órás útszakaszokon, a Hadrianus utcában közlekedett a leggyorsabb autó – 128 km/órával ment, amiért 100 000 forint közigazgatási bírság jár. A 40 km/órás útszakaszok közül a Királyok útján 70 km/órával közlekedett a legnagyobb sebességű autó, ezért 70 000 forint közigazgatási bírságot kell fizetni – olvasható a police.hu-n.