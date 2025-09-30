ARÉNA
Outdoor detail shot with lot of brand new cars in a row
Nyitókép: roibu/Getty Images

Lízingszövetség: a tendencia negatív, csak a céges vásárlások húzzák a hazai autópiacot

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Alapvetően a céges vásárlások húzzák a hazai új autópiacot, a vállalatok által lebonyolított beszerzések a piac 70-80 százalékát teszik ki – mondta az InfoRádióban a Magyar Lízingszövetség elnöke.

„2023-ban volt a mélypont, ami azt jelentette, hogy az újonnan forgalomba helyezett gépjárművek száma 107 ezerre csökkent. Tavaly már 121 ezer új autó talált gazdára, és az idei év első nyolc hónapjában is pozitívak voltak az adatok” – közölte Zs. Nagy István. A kilátásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy a visszafogott becslések alapján az idén is ugyanannyi új kocsit fognak eladni, mint tavaly, ám a derűlátóbb előrejelzések akár a 130 ezres értékesítést sem tartják elképzelhetetlennek.

A Magyar Lízingszövetség elnöke ugyanakkor azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az új autók vásárlásánál változatlanul a cégek uralják a piacot. "Az elmúlt tíz évben 70:30 százalékos az arány, tehát 70 százalékban cégek vásárolnak vagy lízingelnek új gépjárművet, és csak a fennmaradó rész a magáneladásoké. A vállalatok esetében jellemzően a nyílt végű lízing vagy pedig az üzemeltetéssel egybekötött a legjellemzőbb konstrukció. Az utóbbi a részaránya folyamatosan növekszik” – tette hozzá.

Zs. Nagy István azt is elmondta, hogy a hibrid hajtású autókból fogy a legtöbb. Ezek között is inkább az úgynevezett full hibrid járműveket keresik a vevők. Külön kategóriát jelentenek az úgynevezett lágy hibridek, amelyeknél a villanymotor csak a benzines hajtómű kiegészítője, önállóan nem vesz részt a jármű hajtásában, csak a nyomatékot növeli, illetve a összfogyasztást mérsékli. „Összességében a hazai eladások esetében már a 40 százalékot is meghaladják a hibrid autók” – mondta a lízingszövetség elnöke.

Miközben a hibridek eladása egyre bővül, ez nem mondható el a teljesen elektromos járművekről, az elterjedésük sokkal lassabban halad, ennek ellenére egy év alatt hét százalékról nyolcra nőtt a villanyautók részesedése az összes eladások között, de Zs. Nagy István hozzátette: Európában ez az arány már 15 százaléknál jár. A dízelmotoros autók eladása folyamatosan csökken. „Ennek a hajtásláncnak is van szerepe a jövőben, noha az eladási arány jóval 20 százalék alá zuhant” – hangsúlyozta a Magyar Lízingszövetség elnöke.

A szakember beszélt a hazai autópark megfiatalításáról is. Sajnálatosnak nevezte, hogy öregszenek a magyarok autói, a járművek átlagéletkora mostanra már 17 év, és a tendencia egyelőre negatív. Így már annak is örülne, ha újból elérhetnénk a 2012-es szintet, amikor Magyarországon a személyautók átlagos életkora 10-12 év volt. Az elnök szerint a fiatalításba a Magyar Lízingszövetség is bekapcsolódott, és együttműködve az autós szervezetekkel olyan kedvező hitelfeltételeket igyekszik kialakítani, amelyek ösztönözhetik az embereket az új autók vásárlására. Miközben piaci alapon két számjegyű kamatokkal kellene számolni, addig a kereskedők 0, illetve 0 és 5 százalék közötti hitelkamatokkal árulják az új járműveket.

Azt is fontosnak tartotta megemlíteni Zs. Nagy István, hogy az elektromos személyautó beszerzésében a vállalatoknak sikerült a KAVOSZ Széchenyi Lízingprogrammal együtt egy 4,5 százalékos, támogatott kamatszintet kialakítani. „Az autókereskedelem és a kormányzat is azon igyekszik, hogy a piacinál sokkal kedvezőbb pénzügyi feltételeket biztosítson az új autók vásárlóinak” – hangsúlyozta a Magyar Lízingszövetség elnöke, de Zs. Nagy István elismerte, hogy a negatív trendeket egyelőre nem tudták megállítani, de mint mondta, „vannak ötleteink, ezekkel megyünk a döntéshozók elé”.

