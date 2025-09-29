ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
garázs
Nyitókép: Pixíbay

Fontos módosítás az előkerteknél, az autósok örülhetnek

Infostart

Egy augusztus végén életbe lépett rendeletmódosítás (TÉKA) megkönnyíti a melléképítmények, például sufnik és garázsok elhelyezését az ingatlanokon. A leglényegesebb változás, hogy bizonyos feltételek mellett az előkertben is építhetővé válhatnak a kisebb melléképületek.

A Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzatának (TÉKA) módosítása növeli a telkek beépíthetőségét, különös tekintettel a melléképítményekre.

A jogszabály már nemcsak kerti tárolót vagy garázst sorol ide, hanem például csapadékvíz-tárolókat vagy sprinkler gépházakat is.

Változás az előkert beépítésében

Ez a legjelentősebb változás a lakó- és üdülőtelkek tulajdonosai számára. Korábban az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) és a szabályozási vonal fogalma gyakran tiltotta az építést az előkertben. Az új szabályozás szerint, amennyiben a helyi építési szabályzat (HÉSZ) engedélyezi, a melléképítmények – ideértve a kisebb sufnikat és a garázsokat – már az előkertben is elhelyezhetők - írja az economx.hu.

A TÉKA által meghatározott mérethatárokon belüli kisebb melléképítmények esetében az építkezés továbbra is építési engedély és bejelentés nélkül valósítható meg, feltéve, hogy a HÉSZ megengedi az elhelyezést.

Az építkezést tervezők számára továbbra is alapvető fontosságú a helyi építési szabályzat előzetes ellenőrzése, amely további méret- vagy távolsági előírásokat tartalmazhat.

