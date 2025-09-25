ARÉNA
Két nyugdíjast ölt meg az ittas férfi

Infostart / MTI

Halált okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettében mondta ki bűnösnek a Debreceni Járásbíróság azt a férfit, aki egy közlekedési balesetben egy idős házaspár halálát okozta: ezért a bíróság 6 év 3 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, és 5 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől – tájékoztatott a Debreceni Törvényszék szóvivője.

Dobó Dénes közleményében azt írta, a bíróság ítélete nem jogerős, azt az ügyészség tudomásul vette, a vádlott és védője azonban enyhítésért fellebbezett. Az ügy másodfokon a Debreceni Törvényszéken folytatódik.

Az ítélet szerint a férfi 2024. május 28-án, a kora délutáni órákban a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel kezdte meg egy autó előzését. A férfi az előző éjszaka alkoholt fogyasztott, és még ittas volt, emiatt nem tudta uralni a járművet, és az megcsúszott. A korrigálás nem sikerült, ezért az autó áttért a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol frontálisan ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő, az egyik sértett által vezetett személygépkocsival.

A nagy erejű ütközés következtében a vétlen autó az út melletti homokos falnak csapódott. A 76 éves sofőr és felesége a helyszínen életüket vesztették – közölte a bírósági szóvivő.

