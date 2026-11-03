Sztrájkolnak a cseh közmédia dolgozói, a műsorszolgáltatás is jelentősen megváltozott

A Veřejnoprávně nevű kezdeményezés, amelyet a két médium szakszervezetei is támogatnak, közölte: mindkét intézmény dolgozóinak többsége csatlakozott a munkabeszüntetéshez. A televízió hírcsatornáján, a ČT24-en rendhagyó műsorral kezdődött a sztrájk. A műsorvezetők feketébe öltözve ismertették a munkabeszüntetés okait, majd képi anyagok nélkül olvastak fel rövid híreket. Ezt követően archív felvételeket sugároztak.

A nézők kedden több megszokott műsort sem láthatnak. Elmarad például az esti Události című híradó, a Studio 6 reggeli műsor, valamint a napközbeni magazinműsorok is. Azok a produkciók, amelyek elkészítéséhez aznap szükség lenne a munkatársak közreműködésére, más formában kerülnek képernyőre, vagy egyáltalán nem sugározzák őket. A rádiócsatornákon több megszokott műsort zene és ismétlések váltanak fel. A sztrájkolók ugyanakkor hangsúlyozták:

rendkívüli esemény, illetve az emberek életét, egészségét vagy biztonságát veszélyeztető helyzet esetén készek megszakítani a munkabeszüntetést.

A tiltakozás nemcsak a műsorszolgáltatásban, hanem az utcákon is érzékelhető. Prágában, Brnoban, Ostraván és több más cseh városban megmozdulásokat szerveznek. A fővárosban két felvonulás is indult hétfőn. A Vencel téren tartott központi nagygyűlésen újságírók, szakértők és közéleti szereplők is felszólaltak.

A munkabeszüntetés közvetlen előzménye, hogy a cseh kormánykoalíció képviselői október 23-án, első olvasatban megszavazták a közmédia üzemben tartási díjainak eltörléséről szóló javaslatot. A kezdeményezés ellenzői attól tartanak, hogy az új finanszírozási rendszer a politikai hatalomtól teheti függővé a televíziót és a rádiót, ami veszélyeztetné szerkesztői függetlenségüket és a kritikus hangvételű hírszolgáltatást.

A sztrájkolók azt követelik a kormánykoalíciótól, hogy vonja vissza a javaslatot, és kezdjen átlátható egyeztetést a szakmai szervezetekkel és a szakértőkkel.

Andrej Babiš miniszterelnök visszautasítja azokat a vádakat, amelyek szerint a finanszírozás átalakítása a közmédia függetlenségét veszélyeztetné. Hangsúlyozta, hogy nem akarja politikai ellenőrzés alá vonni a két intézményt, és azok műsorainak tartalmába sem kíván beavatkozni. Elismerte viszont, hogy a törvényjavaslat még módosulhat, és akár az önkéntes díjfizetés lehetőségének fenntartását is kezdeményezheti.

A kormánykoalíción belül azonban nem egységes az álláspont: Tomio Okamura, az SPD mozgalom elnöke nemrég úgy nyilatkozott, hogy támogatná a Cseh Televízió megszüntetését, ha ilyen javaslat kerülne a parlament elé.