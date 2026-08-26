Uniós költségvetés: Szlovákia prioritása a kohézió és a mezőgazdaság

Robert Fico szerint Szlovákia számára kiemelten fontos a regionális különbségek csökkentése, ezért azt szeretné, ha a kohéziós politika számára rendelkezésre álló, jelenleg is jelentős források megmaradnának. A kormányfő emellett külön pénzügyi támogatást sürget az Ukrajnával határos keleti uniós tagállamok számára.

A megbeszélésen az Európai Unió versenyképessége is szóba került. Fico szerint ennek javítását nem újabb vámokkal és kereskedelmi akadályokkal kell elérni. A Kínához fűződő kapcsolatokról elmondta: Európának nem ellenségként kellene tekintenie Kínára, hanem versenyeznie kellene vele, és jobb teljesítményre kellene törekednie.

A szlovák miniszterelnök az energiaárakat is a versenyképesség egyik fontos kérdésének nevezte. Különösen a magas villamosenergia-árakat kifogásolta. Szerinte paradox helyzet, hogy Szlovákia az energiamix, a határokon átnyúló hálózatok és az áramexport területén is az unió élvonalába tartozik, mégis magas áramárakkal kell számolnia.

A kormányfő szerint az árakra jelentős hatással van az Európai Unió szén-dioxid-kvótarendszere, az ETS, valamint más tagállamok energiapolitikája. Kiemelte Németország szerepét és a lipcsei energiatőzsde hatását is.

A találkozón az unió bővítéséről is tárgyaltak.

Robert Fico szerint Szlovákia minden tagjelölt ország csatlakozását támogatja, de csak akkor, ha az adott ország teljesíti az összes előírt feltételt. Mint mondta, ez Ukrajnára is vonatkozik, és nem lehetnek kivételek vagy kiskapuk.

Robert Fico szerint elképzelhetetlen, hogy Ukrajna az uniós integrációban megelőzze Montenegrót, Albániát vagy Szerbiát, amelyek már hosszabb ideje készülnek a csatlakozásra. Szlovákia ugyanakkor kész megosztani saját integrációs tapasztalatait Ukrajnával, de a kormányfő szerint Pozsony hajthatatlan lesz abban, hogy Kijev ne kapjon külön elbánást.

António Costa kiemelte, Szlovákia jelentős mértékben iparosított ország, de egyúttal a mezőgazdasága is erős. Éppen ezért iskolapéldája annak, hogy muszáj összehangolni az egyes ágazatok támogatását a költségvetésben, ám mivel a tagállami befizetések végesek, Costa szerint az is kulcsfontosságú, hogy a végső megállapodás az EU új, saját forrásainak csomagját is tartalmazza.

Az Európai Tanács elnöke a találkozó után arról beszélt, hogy fontosnak tartja az összes uniós tagállam felkeresését és vezetőik meghallgatását. Costa szerint az ősz döntő időszak lesz az Európai Unió számára, mivel a tagállamoknak el kell fogadniuk a 2028 és 2034 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetést.